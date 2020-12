Juventus F.C. – Dynamo Kijów. Typy, kursy (2.12.2020)

Juventus F.C. podejmie na własnym stadionie Dynamo Kijów. Czy “Stara Dama” zachowa koncentrację mimo zapewnienia sobie wcześniej awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Juventus F.C. – Dynamo Kijów zapowiedź

Podopieczni Andrei Pirlo już w poprzedniej kolejce zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Champions League. Zespół ma na koncie trzy zwycięstwa i porażkę (z Barceloną) i zajmuje drugie miejsce w grupie. Ostatnio jednak styl gry zespołu pozostawia wiele do życzenia. Dowodem na to są wymęczone zwycięstwo z Ferencvarosem w Lidze Mistrzów oraz remis w lidze z Benevento.

Tymczasem wicemistrzowie Ukrainy mają nadzieję na grę w Lidze Europy w rundzie wiosennej. Podopieczni Mircei Lucescu na razie mają na koncie tylko jeden punkt w grupie, zdobyty w meczu z Ferencvarosem. To właśnie z Węgrami zespół powalczy o trzecie miejsce w grupie.

Poprzednie starcie drużyn zakończyło się zwycięstwem turyńczyków 2:0. Wymagało ono jednak nakładów energii, gdyż zespół zapewnił sobie trzy punkty w drugiej połowie meczu w Kijowie. Czy ukraiński zespół zaskoczy faworytów?

Juventus F.C. – Dynamo Kijów kursy

Wyraźnym faworytem bukmacherów w tym pojedynku są piłkarze “Starej Damy”. Szanse na ich zwycięstwo ustalono na kurs 1.27, natomiast ich rywali na 12.25. Z kolei kurs na remis wynosi 5.50.

Juventus F.C. – Dynamo Kijów typy

Bohaterem ostatniego pojedynku zespołów był Alvaro Morata, który dwukrotnie znalazł drogę do siatki. Może tym razem Hiszpan również wpłynie na losy meczu? Ostatnio słabsza postawa zespołu gospodarzy może jednak sprawić, że ich rywale zaskoczą i również zdobędą choćby jedną bramkę.

Juventus – Dynamo | Typ: Alvaro Morata strzeli gola @1.90 STS

Juventus – Dynamo | Typ: Dynamo powyżej 0.5 goli @2.05 STS