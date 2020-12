Arka Gdynia – Korona Kielce. Typy, kursy (02.12.2020)

Jeszcze pół roku temu oba zespoły mierzyły się w Ekstraklasie. Końcówka minionego sezonu dla jednych i drugich nie była miła, wszak trzeba było się pożegnać z najwyższą klasą rozgrywkową i przygotować na I ligę. Jak wypadną w bezpośrednim starciu? Sprawdzamy.

Arka Gdynia – Korona Kielce zapowiedź (środa, 20,30)

Losy obu ekip na zapleczu układają się zupełnie odmiennie. Arka ruszyła z kopyta i wygrała kilka pierwszych spotkań. Później jednak nastąpiło pięć meczów bez wygranej i dopiero na początku listopada weszli w lepszy rytm. Zresztą wszystko stało się od pucharowego meczu z… Koroną, wygranego 2:0. Było kilka wygranych, ale i pojawiła się wpadka, jak choćby porażka u siebie z GKS-em Bełchatów.

Korona ruszyła jeszcze gorzej i była w drugiej połowie tabeli. Spore zmiany jakie zaszły w kieleckim zespole na pewno nie ułatwiały sprawy pod kątem przygotowania drużyny do sezonu. Ostatnie tygodnie dają jednak nadzieję, że złoto-krwiści będą walczyć o coś więcej niż środek tabeli. Mówi o tym choćby sześć spotkań, które niedawno rozegrali i zgarnęli w nich 12 punktów. Mogło być lepiej? Pewnie tak, bo porażka ze Stomilem raczej do “planowych” strat punktów nie należała, w przeciwieństwie do przegranej w Łodzi z ŁKS-em.

Arka Gdynia – Korona Kielce kursy bukmacherskie

Faworytem według bukmacherów jest Arka. Kurs gdynian wynosi 2,02. Jeśli zechcemy postawić na remis, wówczas stawkę mnożymy razy 3,30. Jeśli wygra Korona Kielce możemy swoje pieniądze pomnożyć razy 3,65, bo taki jest kurs na kielczan.

Arka Gdynia – Korona Kielce typy

Arka Gdynia – Korona Kielce | Typ: Obie strzelą @ 1,80 TOTALbet

Arka Gdynia – Korona Kielce | Typ: Powyżej 2,5 bramki @ 1,97 TOTALbet