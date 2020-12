Kacper Chodyna kontuzjowany. Poważne osłabienie “Miedziowych”

Kacper Chodyna jest jednym z odkryć początku sezonu ekstraklasy. Piłkarza w najbliższym czasie czeka jednak dłuższa przerwa, gdyż złamał kość śródstopia.

Ligowe odkrycie ostatnich tygodni

Przed sezonem wydawało się, że “Miedziowym” będzie trudno zastąpić na prawej obronie Alana Czerwińskiego, który odszedł do Lecha Poznań. Martin Sevela postanowił postawić na Kacpra Chodynę, co okazało się dobrą decyzją. 21-letni piłkarz w tym sezonie wystąpił w barwach Zagłębia w 12 meczach wliczając mecze ligowe i Puchar Polski. Do tej pory zanotował dwa gole i asystę w lidze. Dzięki dobrej postawie otrzymał nominację do nagrody dla “Młodzieżowca Miesiąca”.

Dłuższa przerwa piłkarza Zagłębia

Wtorkowy mecz Pucharu Polski z Podbeskidziem okazał się dla 21-latka jednak nieudany. Kacper Chodyna musiał opuścić plac gry z powodu kontuzji w 89. minucie. Środowe badania wykazały, że piłkarz złamał kość śródstopia.

– Kacper znajduje się pod fachową opieką Sztabu Medycznego i jak najszybciej rozpocznie okres rehabilitacji, niemniej piłkarza KGHM Zagłębia Lubin czeka kilkutygodniowa przerwa – poinformowało Zagłębie Lubin w oficjalnym komunikacie.

Fot. Zagłębie Lubin