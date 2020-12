GKS Tychy – Widzew Łódź. Typy, kursy (03.12.2020)

Bardzo ciekawie miało zapowiadać się jedyne czwartkowe spotkanie w I lidze. Uspokajamy, nadal powinno być ciekawie, ale wobec wczorajszego cyrku w Gdyni, nie będzie jedyne. W Tychach pojawi się Widzew Łódź, a to zwiastuje emocje, bez względu na to w jakiej formie jest RTS.

GKS Tychy – Widzew Łódź zapowiedź (czwartek, 18:00)

GKS najpierw odniósł pięć zwycięstw w siedmiu meczach, a teraz zalicza kolejną serię. Kłopot w tym, że drużyna trenera Artura Derbina nie wygląda już tak dobrze, jak wcześniej. Cztery remisy i porażka to nie są wymarzone wyniki, choć na usprawiedliwienie dla tyszan można dodać, że grali z ligowym topem, jak Termalica, Górnik Łęczna czy Radomiak.

Widzew zaliczył bardzo słaby start, teraz jednak powoli idzie w górę. Wszystko jednak za sprawą meczów domowych. To przy Piłsudskiego wygrał z Arką czy Resovią i tam dorzucił punkt z GKS-em Bełchatów. Na wyjazdach drużyna Enkeleida Dobiego nadal ma kłopoty z punktowaniem. Trudno jednak porównać porażkę w Niepołomicach czy Niecieczy do remisu w Łęcznej. Na Lubelszczyźnie Widzew był znacznie lepszy, ale nie potrafił ani razu przełamać defensywy Górnika.

GKS Tychy – Widzew Łódź kursy bukmacherskie

To powinno być wyrównane spotkanie, na co wskazują kursy. Jeśli wygra GKS Tychy można stawkę przemnożyć razy 2,85. Remis to 3,15, zaś triumf Widzewa można obstawić po kursie 2,45.

GKS Tychy – Widzew Łódź typy

GKS Tychy – Widzew Łódź | Typ: GKS Tychy @ 2,85 TOTALbet

GKS Tychy – Widzew Łódź | Typ: Obie strzelą @ 1,85 TOTALbet