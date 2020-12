Arsenal – Rapid Wiedeń. Typy, kursy (03.12.2020)

Po ponad siedmiu miesiącach przerwy na stadiony w Anglii wracają fani. Dzisiejsze starcie Arsenalu z Rapidem Wiedeń będzie więc dla gospodarzy bardzo wyjątkowe. Choć forma Kanonierów w ostatnim czasie nie jest imponująca to na pewno gracze będą chcieli się dzisiaj pokazać z jak najlepszej strony. Goście chcą jednak popsuć to święto i wyjechać z Londynu z jakąkolwiek zdobyczą punktową. Na pewno nie będzie to łatwe zadanie, ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Dzisiejsze starcie na Emirates zapowiada się naprawdę ciekawie.

Arsenal – Rapid Wiedeń zapowiedź (czwartek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno liczyli na zdecydowanie lepsze rezultaty w pierwszej części tego sezonu. O ile wyniki Arsenalu w Lidze Europy są naprawdę dobre, tak jednak pozycja Kanonierów w Premier League jest na pewno dla fanów tej ekipy bardzo rozczarowująca. Zawodnicy Arsenalu znajdują się w tym momencie na czternastej pozycji w tabeli. Następne mecze mogą okazać się kluczowe, bo za jakiś czas strata do czołówki może być już po prostu zbyt duża. Mimo wszystko najpierw gospodarze muszą sobie dzisiaj zapewnić pierwsze miejsce w grupie i możemy spodziewać się maksymalnego zaangażowania ze strony graczy Arsenalu.

Goście dzisiejszego starcia wciąż mają nadzieję, że uda im się awansować do 1/16 finału Ligi Europy. Do tego potrzebują najbardziej dobrego rezultatu w kolejnym spotkaniu z Molde, ale na pewno ewentualna zdobycz punktowa w dzisiejszym starciu może okazać się bardzo ważna. W austriackiej Bundeslidze goście tego meczu zajmują trzecią pozycję. Strata do lidera po dziewięciu rozegranych kolejkach nie jest wcale duża. Na ten moment gracze Rapidu tracą cztery punkty do ekipy Salzburga. Jednakże dzisiaj goście muszą skupić się na Lidze Europy i na pewno wszyscy w Austrii wierzą, że uda się Rapidowi sprawić niespodziankę.

Arsenal – Rapid Wiedeń kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Arsenal. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.42. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Arsenal – Rapid Wiedeń, to STS ma na to zdarzenie kurs 5.00. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 6.85.

Arsenal – Rapid Wiedeń nasze typy

Choć na papierze to gospodarze są zdecydowanymi faworytami tego spotkania, to dzisiejsze starcie zapowiada się naprawdę ciekawie. Ostatnia forma Arsenalu nie jest idealna i na pewno goście z Austrii będą chcieli ten fakt wykorzystać. Mimo wszystko powinniśmy się spodziewać dominacji gospodarzy, którzy będą chcieli pokazać się z dobrej strony przed własną publicznością. Fani wracają w Anglii na stadiony i ewentualna strata punktowa w spotkaniu z Rapidem byłaby wstydliwa. Myślę, że gospodarze będą podwójnie zmotywowani i będą chcieli pokazać się dzisiaj z jak najlepszej strony. Spodziewam się wygranej gospodarzy.

Arsenal – Rapid Wiedeń | Typ: handicap: Arsenal -1 @2.05 STS

Arsenal – Rapid Wiedeń | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.65 STS