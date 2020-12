Benfica – Lech Poznań. Typy, kursy (03.12.2020)

Grupa D Ligi Europy jest niezwykle emocjonująca nie tylko ze względu na fakt występów w niej jedynej polskiej drużyny w europejskich pucharach, ale także wyrównanej stawki. Po 4. kolejkach żadna z drużyn nie zagwarantowała sobie jeszcze awansu, a co więcej wszystkie zespoły nie straciły ku temu szansy. Dzisiaj Lech zagra na wyjeździe z Benfiką o przedłużenie swoich nadziei na wyjście z grupy.

Benfica – Lech Poznań zapowiedź (czwartek, 21:00)

Benfica nie jest najprawdopodobniej w swojej najwyższej formie w ostatnim czasie, a kolejne zwycięstwa przychodzą im ze sporym trudem. Listopad przyniósł im aż dwie ligowe porażki, przez co ekipa z Lizbony spadła na 3. miejsce w lidze. Liga Europy z kolei to dwa bramkowe remisy z Rangersami – 3:3 u siebie i 2:2 na wyjeździe. Zwycięstwo w Pucharze Portugalii z drugoligowym średniakiem Paredes czy też wyrwanie zwycięstwa Maritimo pokazują, że w szeregach zespołu Orłów nie jest najlepiej. W dzisiejszym spotkaniu z Lechem zdecydowanym faworytem będą jednak właśnie gospodarze, którzy w poprzednim meczu tych drużyn wygrali na wyjeździe 4:2, choć starcie mogło potoczyć się zupełnie inaczej.

Lech ma natomiast coraz większe problemy, gdyż czołówka ligowa coraz bardziej się od nich oddala, a szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Europy są dość nikłe. Kolejorz odniósł w ostatniej kolejce ligowej bardzo ważne zwycięstwo z Lechią, mimo że starcie należało do bardzo wyrównanych. Poznaniacy byli bardzo chwaleni za swoją postawę w Lidze Europy, jednak za niezłą grą nie stały zadowalające rezultaty. Ostatnie starcie to porażka ze Standardem Liege i gol na 1:2 stracony w doliczonym czasie gry. Dodatkowo, Lech okupił ten mecz czerwoną kartką dla Crnomarkovicia, którego nie zobaczymy na boisku dziś wieczorem.

Benfica – Lech Poznań kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Benfica, a kurs na jej zwycięstwo w STS wynosi 1.25. Remis zagramy po kursie 6.75, a zwycięstwo Lecha po kursie 9.80.

Benfica – Lech Poznań nasze typy

Gospodarze mimo swojej nienajlepszej formy w ostatnim miesiącu powinni odnieść bezproblemowe zwycięstwo. Lech wyglądał słabo już w poprzednim starciu ze Standardem, który stoi na niższym poziomie od Portugalczyków.

Benfica – Lech Poznań | Typ: Benfica wygra 1. połowę i cały mecz @1.60 STS

Benfica – Lech Poznań | Typ: Waldschmidt strzeli gola @1.75 STS