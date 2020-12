Athletic Bilbao – Celta Vigo. Typy, kursy (04.12.2020)

Już dzisiaj rusza 12. kolejka La Liga. W Hiszpanii na początek starcie drużyn z północy kraj. Athletic Bilbao podejmować będzie Celtę Vigo i trzeba przyznać, że tym razem terminarz wrzucił ciekawie zapowiadające się zawody na piątkowy wieczór.

Athletic Bilbao – Celta Vigo zapowiedź (piątek, 21:00)

Baskowie ostatnio zremisowali pod Madrytem z Getafe, ale wcześniej efektownie rozbili Real Betis. To właśnie bezpośrednia gra powinna być dzisiaj kluczem do sukcesu dla Los Leones. Dlaczego? Celta lubi grać piłką, ale ma ogromne kłopoty po jej stracie. To szansa dla niezwykle szybkiego Williamsa czy znajdujących się w niezłej dyspozycji Berenguera oraz Villalibre. W tyłach będą musieli nieco uważać, bo zabraknie dzisiaj lidera defensywy Inigo Martineza. Nie zmienia to jednak faktu, że drużyna Gaizki Garitano w domu a na wyjeździe, to dwie różne drużyny. Dzisiaj powinniśmy zobaczyć lepszą wersje.

Celta w minioną niedzielę zagrała pierwszy raz z Eduardo Coudetem na ławce. Zagrała naprawdę dobre zawody i wygrała 3:1. Oczywiście nie bez kłopotów, bo jak zwykle szwankowała obrona, ale w ofensywie stworzyła sobie kilka, a może kilkanaście okazji. Brylował Iago Aspas, który zaliczył asystę, a powinien mieć ich trzy lub więcej! Wydaje się, że początki trenera Coudeta są dobre, więc dzisiaj powinno być ciekawie i “bramkowo” w Bilbao na San Mames. Tym bardziej, że wszyscy podstawowi zawodnicy są dostepni.

Athletic Bilbao – Celta Vigo kursy bukmacherskie

Faworytem według bukmacherów jest Athletic Bilbao. Kurs na Basków wynosi 2,22. Celta Vigo i jej zwycięstwo jest wyceniana na 3,80. Remis to z kolei 3,25.

Athletic Bilbao – Celta Vigo typy

Athletic Bilbao – Celta Vigo | Typ: Obie strzelą @ 1,95 TOTALbet

Athletic Bilbao – Celta Vigo | Typ: Obie połowy powyżej 1,5 bramki @ 6,00 TOTALbet