Chelsea – Leeds. Typy, kursy (05.12.2020)

Ostatnim sobotnim starciem w Premier League będzie pojedynek Chelsea z Leeds. Gospodarze mogą zakończyć dzień na pozycji lidera, jeśli tylko uda im się zdobyć kolejne trzy punkty. Beniaminek z całą pewnością nie zamierza się poddać i postawi trudne warunki londyńczykom. Kto wyjdzie górą z tej konfrontacji?

Chelsea – Leeds zapowiedź (sobota, 21:00)

Gospodarze są w ostatnim czasie w znakomitej formie co potwierdzają nie tylko w Premier League, ale i Lidze Mistrzów. Seria 12. kolejnych meczów bez porażki musi robić wrażenie, a jeśli policzymy potyczkę pucharową z Tottenhamem w podstawowym czasie gry jako remis, to wówczas seria wynosi aż 15. Po raz ostatni gorycz porażki The Blues musieli przełknąć we wrześniowym spotkaniu z Liverpoolem, jednak od tego czasu bardzo wiele się zmieniło. Frank Lampard w końcu mógł zacząć korzystać z zawodników, którzy przybyli na Stamford Bridge latem, a ci odpłacili się mu grając coraz lepiej. Co ważne, Chelsea potrafi także wygrywać starcia, w których nie gra zbyt przekonująco lub też szansę dostają zawodnicy rezerwowi. Tak też było chociażby w środę, kiedy to grając właśnie drugim garniturem The Blues odprawili z kwitkiem Sevillę wygrywając 4:0 po czterech bramkach Oliviera Giroud, przez co zagwarantowali sobie 1. miejsce w grupie Ligi Mistrzów.

Leeds jest w tym sezonie bardzo nieprzewidywalne, ponieważ potrafi wygrać z każdym, ale i z każdym potracić w głupi sposób punkty. Beniaminek jest obecnie na 12. pozycji w tabeli z dorobkiem 14. punktów, jednak ogromny ścisk w tabeli powoduje, że do czwartej lokaty tracą oni zaledwie 4 punkty. Ostatnie 5 spotkań ekipy Marcelo Bielsy doskonale pokazuje chimeryczność zespołu – pewne wygrane z Aston Villą oraz Evertonem, a także wysokie porażki z Crystal Palace czy Leicester oraz ogromna nieskuteczność w zremisowanym meczu z Arsenalem. Goście dzisiejszej konfrontacji potrafią grać w piłkę i nawiązać walkę z czołowymi ekipami. Tak było z Liverpoolem, Manchesterem City czy też wspomnianym Evertonem. Dzisiaj Leeds również tanio skóry nie sprzeda i spodziewamy się ciekawego pojedynku.

Chelsea – Leeds kursy bukmacherskie

STS oferuje następujące kursy na rynki główne tego spotkania: wygrana Chelsea to kurs 1.50, remis kurs 4.40, a zwycięstwo Leeds kurs 6.40.

Chelsea – Leeds nasze typy

Spodziewamy się wyrównanego pojedynku, gdyż Leeds udowodniło już, że ich styl gry jest bardzo niewygodny dla czołówki w tabeli. Chelsea oczywiście będzie próbowała dążyć do zwycięstwa, jednak na pewno goście nie skupią się wyłącznie na defensywie. To może zwiastować nam otwarte widowisko.

Chelsea – Leeds | Typ: BTTS @1.60 STS

Chelsea – Leeds | Typ: Powyżej 3,5 gola @2.10 STS