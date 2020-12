Krystian Bielik wybrany najlepszym piłkarzem meczu

Krystian Bielik najwyraźniej już wrócił do optymalnej dyspozycji. Piłkarz Derby County został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu według kibiców.

Dziewięć miesięcy przerwy

2020 rok rozpoczął się dla reprezentanta Polski bardzo pechowo. Krystian Bielik w połowie stycznia zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez co jego przerwa od gry trwała ponad dziewięć miesięcy. W pierwszym składzie Derby piłkarz otrzymał szansę gry 7 listopada w meczu z Barnsley, jednak potem miał przerwę na to, by wrócić do formy.

Bielik bohaterem zespołu

Od początku grudnia Krystian Bielik występuje już regularnie w pierwszym składzie. Najpierw zagrał 90 minut meczu Championship z Coventry, a następnie rozegrał całe spotkanie przeciwko Millwall. Szczególnie udany dla piłkarza okazał się drugi mecz – piłkarz wygrał większość pojedynków z rywalami, zaliczył skuteczny drybling, a jego długie podania trafiały do kolegów z zespołu. Poza tym był jednym z najbardziej aktywnych i zaangażowanych piłkarzy drużyny. Jego postawa w środku pola przyczyniła się do zwycięstwa jego zespołu 1:0.

Postawa reprezentanta Polski nie umknęła uwadze kibicom Derby County. Krystian Bielik wyraźnie wygrał głosowanie na najlepszego piłkarza meczu, zdobywając 52% głosów. Warto również dodać, że trzecie miejsce zajął inny Polak, Kamil Jóźwiak (18%).

Derby County chce odbić się od dna

Derby County nie może jednak cieszyć się z ligowej postawy. Zespół zajmuje dopiero 23., czyli przedostatnie miejsce w lidze, gromadząc 11 punktów. To aż 30 mniej od lidera – Norwich City. W najbliższych kolejkach drużyna zagra na wyjeździe z Brentfordem, a także u siebie ze Stoke i Swansea.