Zbigniew Boniek drwi z prezesa Cracovii w mediach społecznościowych

Zbigniew Boniek nie przestaje komentować zachowania prezesa Cracovii, Janusza Filipiaka. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w mediach społecznościowych umieścił kilka wpisów nawiązujących do ostatnich wydarzeń.

Wypowiedzi Janusza Filipiaka podbiły sieć

Janusz Filipiak od dwóch dni jest na celowniku mediów po wyzwiskach w stronę arbitra Daniela Stefańskiego. Prezes Cracovii podczas meczu z Wisłą dość żywiołowo reagował na boiskowe decyzje. W programie “Liga+ Extra” zabrał głos w tej sprawie.

– Mecze derbowe rządzą się swoimi prawami, na takim meczu człowiek przestaje być profesorem, biznesmenem czy w ogóle sobą, tylko staje się kibicem i rządzą nim emocje – przyznał prezes Cracovii.

Komentarze prezesa PZPN-u

Słowa Janusza Filipiaka natychmiast skomentował prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.

– Szanując Prof. Filipiaka nie będę komentował Jego występów, zarówno tego w piątek wieczorem jak i dzisiaj w Lidze+ Extra – stwierdził prezes PZPN-u (pisownia oryginalna).

Były reprezentant Polski i piłkarz Juventusu nie powstrzymał się jednak przed komentarzem na temat sytuacji w trakcie transmisji. W pewnym momencie do prezesa Cracovii zadzwonił Michał Probierz, czyli wiceprezes i trener “Pasów”.

– To co mnie dzisiaj najbardziej zdziwiło, to to, ze Prof właściciel potężnej firmy technologicznej, nie potrafił wyciszyć dzwonka w komórce – przyznał Zbigniew Boniek (pisownia oryginalna).

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej również w poniedziałek zastosował w jednym z wpisów aluzję do ostatniego zachowania prezesa Cracovii.