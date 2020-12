Brighton – Southampton. Typy, kursy (07.12.2020)

11. serię gier w Anglii kończyć będziemy pojedynkiem Brighton z Southampton. Oba zespoły dzieli od siebie 7 punktów, jednak dzisiejsze starcie zapowiada się niezwykle wyrównanie, a obie strony prezentują podobną formę. Jak zakończy się ten mecz?

Brighton – Southampton zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Gospodarze kompletnie nie potrafią jak dotąd przełożyć swojej niezłej gry na osiągane rezultaty. Brighton jest obecnie dopiero na 16. pozycji z dorobkiem 10 punktów. W ostatnich dziewięciu konfrontacjach we wszystkich rozgrywkach ekipa Mew wygrała tylko raz, po dość szczęśliwym meczu z Aston Villą. Drużyna Grahama Pottera gra nieźle nawet z czołowymi rywalami, jak chociażby z Chelsea, Manchesterem United, Evertonem czy Liverpoolem. W tym ostatnim spotkaniu, które miało miejsce przed tygodniem udało im się zdobyć nawet jeden punkt, co jest bardzo dobrym rezultatem. Dzisiaj wieczorem do składu Brighton powróci zawieszony ostatnio Tariq Lamptey, który prezentował świetną formę od początku sezonu.

Southampton natomiast bardzo dobrze rozpoczęło zmagania w Premier League i nadal liczy się w walce o czołowe lokaty. Ostatni czas nie jest może dla Świętych najbardziej udany, gdyż musieli oni sobie radzić bez swojego najlepszego snajpera Danny’ego Ingsa. Reprezentant Anglii dochodzi powoli do zdrowia i może znaleźć się nawet na ławce rezerwowych dzisiejszego wieczora. Dwie ostatnie kolejki to remis z Wolverhampton i porażka z Manchesterem United pomimo prowadzenia w tym meczu 2:0. Trudno jednak podejrzewać Soythampton o jakąś ogromną zniżkę formy za sprawą tych dwóch starć. Dzisiejszy pojedynek zapowiada się bardzo wyrównanie i obie drużyny mają szanse na zwycięstwo.

Brighton – Southampton kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem tego spotkania zdaniem Totolotka jest Brighton, a kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.60. Remis zagramy po kursie 3.40, a zwycięstwo Southampton po kursie 2.70.

Brighton – Southampton nasze typy

Southampton powinno powalczyć w tym spotkaniu i powrócić na zwycięskie tory. Poprzedni mecz z Manchesterem United był w ich wykonaniu co najmniej przyzwoity, jednak pechowo utracili oni jakiekolwiek punkty. Brighton również zaprezentowało się solidnie z Liverpoolem, co może zwiastować nam wyrównany pojedynek.

Brighton – Southampton | Typ: Remis @3.40 STS

Brighton – Southampton | Typ: BTTS @1.75 STS