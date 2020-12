Fiorentina – Genoa. Typy, kursy (07.12.2020)

Przed nami starcie dwóch ekip znajdujących się w dole tabeli włoskiej Serie A. Fiorentina podejmie dzisiaj Genoę. Czy któraś z drużyn pokusi się o zgarnięcie kompletu punktów?

Fiorentina – Genoa zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

Sytuacja Fiorentiny nie wygląda wesoło. Zespół po 9 kolejkach ma na swoim koncie tylko 8 punktów. Ekipa z Florencji zaliczyła w tym sezonie 2 wygrane, 2 remisy oraz aż 5 porażek. Tylko 4 inne drużyny zaliczyły do tej pory więcej ligowych przegranych. Zarówno ofensywa jak i defensywa nie funkcjonują na należytym poziomie – bilans bramkowy Fiorentiny wynosi bowiem 10:15. Zespół znajduje się na ten moment na 17 miejscu w tabeli, z przewagą zaledwie 2 punktów nad znajdującym się w strefie spadkowej Torino. W ostatnich 5 meczach piłkarze z Florencji wygrali tylko raz, dokładając do tego 3 porażki oraz 1 remis. Viola miała w tym sezonie walczyć o zbliżenie się do miejsc gwarantujących europuchary, tymczasem zespół nie dość, że zawodzi i pozbył się już trenera, to zatrudnił na jego miejsce Cesare Prandellego, którego ostatnie trenerskie poczynania nie budzą nadziei na lepsze jutro we Florencji.

Genoa znajduje się w jeszcze gorszej sytuacji niż jej dzisiejsi rywale. Były zespół Krzysztofa Piątka okupuje obecnie 19 miejsce w lidze z zaledwie 5 zdobytymi punktami! Genoa w tym sezonie wygrała zaledwie raz, odnosząc do tego 2 remisy oraz aż 6 porażek. Tylko zajmujące ostatnią lokatę Crotone przegrało więcej spotkań. Zespół w 9 meczach zdobył tylko 8 bramek, co gorsze defensywa drużyny kapitulowała aż 18 razy, co z kolei dosyć dobitnie pokazuje nam z jak słabym zespołem mamy do czynienia. Crotone obecnie notuje serię 8 ligowych spotkań bez wygranej. Do tego w składzie gości nie zobaczymy dzisiaj naprawdę wielu kluczowych zawodników.

Fiorentina – Genoa kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Fiorentiny – 2.75; remis – 3.80; zwycięstwo Genoi – 4.60.

Fiorentina – Genoa nasze typy

Obie drużyny znajdują się w tragicznej dyspozycji, jednak to ekipa gości jest bardziej poszkodowana ze względu na absencje kluczowych graczy od samego początku rozgrywek. Patrząc na formę obu defensyw, stawiamy dzisiaj na BTTS oraz remis.

Fiorentina – Genoa | Typ: BTTS @1.90 STS

Fiorentina – Genoa | Typ: X @3.80 STS