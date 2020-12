Barcelona – Juventus. Typy, kursy (08.12.2020)

We wtorek rozpoczniemy ostatnią kolejkę fazy grupowej Ligi Mistrzów i poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w grupach E, F, G i H. W grupie G w meczu o pierwsze miejsce w tabeli powalczy Barcelona z Juventusem, a znacznie bliżej osiągnięcia tego celu są gospodarze. Kto zaprezentuje się z lepszej strony i zgarnie dzisiaj zwycięstwo?

Barcelona – Juventus zapowiedź (wtorek, 21:00)

O ile w rozgrywkach ligowych Barcelona radzi sobie bardzo kiepsko, tak w Lidze Mistrzów spisuje się bez zarzutu. Po 5. kolejkach Duma Katalonii ma na swoim koncie komplet punktów i z kapitalnym bilansem bramkowym 16:2 prowadzi w tabeli. Trzeba przy tym przyznać, że ich rywale albo dysponują o wiele niższym poziomem sportowym (Dynamo Kijów i Ferencvaros), albo są w równie kiepskiej dyspozycji (Juventus). Barcelona w La Liga traciła już jednak punkty nawet z ligowymi średniakami, a najlepszym tego dowodem była ostatnia kolejka i porażka z beniaminkiem z Kadyksu 1:2. Było to tym bardziej zaskakujące, że można było przypuszczać, że Blaugrana w końcu zaczyna notować lepsze rezultaty po pewnych zwycięstwach z Dynamem Kijów, Osasuną oraz Ferencvaros. Przed wtorkowym pojedynkiem Barca jest w komfortowym położeniu, gdyż w poprzednim meczu z Juventusem zwyciężyła 2:0 i tylko ogromny kataklizm mógłby pozbawić ich pierwszego miejsca w grupie.

Minimalne szanse na zwycięstwo w grupie zachował właśnie Juventus, który poza wspomnianą porażką z Barceloną również zanotował komplet zwycięstw. W rozgrywkach ligowych ekipa Andrei Pirlo radzi sobie lepiej pod względem wyników, jednak osiągane rezultaty nie zadowalają fanów Starej Damy, której mecze ogląda się z wielkim trudem, gdyż gra nie jest porywająca. Juventus męczy się z kolejnymi rywalami, ostatecznie potrafiąc zdobywać trzy punkty, Idealnym tego przykładem było ostatnie starcie derbowe z Torino, w którym to Juve było zmuszone do odrabiania strat i po dwóch bliźniaczych akcjach i dośrodkowaniach Cuadrado mistrzowie Włoch zwyciężyli 2:1. Juventus zdaje sobie sprawę z tego, że szanse na prześcignięcie Barcelony w tabeli są znikome, więc we wtorek możemy spodziewać się w ich szeregach kilku zawodników, którzy nie odgrywają kluczowych ról w składzie.

Barcelona – Juventus kursy bukmacherskie

Kurs na zwycięstwo gospodarzy w STS wynosi 2.15. Remis możemy zagrać po kursie 3.75, a zwycięstwo turyńczyków wyceniono na 3.15.

Barcelona – Juventus nasze typy

Mecz zapowiada się na bardzo wyrównany i wynik może “zakręcić się” właśnie w okolicach remisu. Myślimy jednakże, że obie drużyny będą mogły się nieco otworzyć i zobaczymy ciekawe widowisko.

Barcelona – Juventus | Typ: BTTS @1.45 STS

Barcelona – Juventus | Typ: Remis @3.75 STS