Polska vs Reszta Świata: Katastrofalne derby Krakowa

Za nami szczególna kolejka, bo w niej oglądaliśmy derby Krakowa. Tym razem na trybunach miało być chłodno, a okazało się, że właściciele bez kibiców potrafią też dać niezłe show. Niestety gorzej to wyglądało pod kątem liczebności Polaków, podobnie jak wyjściowe jedenastki w całej 12. rundzie Ekstraklasy wspomaganej delikatnie zaległym meczem w Płocku.

Wisła Płock – Pogoń

Po pięciu Polaków w wyjściowych składach obu drużyn. Z jednej strony Pogoń, dla której to praktycznie norma, a z drugiej Wisła Płock, która mocno poszła w dół z liczbą Polaków w składzie. Zazwyczaj te liczby kręciły się od siedmiu w górę, a tu chyba pierwsza polska mniejszość w Płocku od początku naszego zestawienia.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/30

Cracovia – Wisła Kraków

Katastrofalne liczby w derbach Krakowa. Ledwie 6 Polaków w wyjściowych składach to powód do wstydu. Tym bardziej, że dwóch było gwarantowanych przez przepis o młodzieżowcu. Po przerwie wcale nie było lepiej, a łączna liczba zakrawa o kpinę. Kibice po obu stronach Błoń z pewnością nie są zadowoleni z takiej armii zaciężnej pod Wawelem.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 6

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 7

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 9/29

Jagiellonia – Warta

Liczby pozytywnie wyglądające, ale wyłącznie dzięki Warcie Poznań. To oni wystawili jedenastu Polaków i tylu było przez cały czas trwania meczu w Białymstoku. Razem skorzystali z trzynastki, podczas gdy Jaga wraca do liczb z wiosny tego roku. Na plus dla białostoczan na pewno jeden ze stranierich – Jakov Puljic, który popisał się drugim hat-trickiem z rzędu u siebie!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 15

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/28

Śląsk – Raków

Bardzo dobre liczby w meczu we Wrocławiu. Jedni i drudzy desygnowali po sześciu Polaków, w tym debiutanta – Michała Szromnika. Golkiper Śląska znakomicie zastąpił Matusa Putnockiego i zapewnił czyste konto wrocławianom.

Na plus także zmiany, a w nich Śląsk przoduje, bo zazwyczaj trener Lavicka wpuszcza samych Polaków i tak było też i tym razem.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/31

Legia – Lechia

Dobre liczby także w meczu w Warszawie. Podobnie jak do wrocławskiego starcia, tutaj również jedni i drudzy rozpoczęli z szóstką Polaków. Później lepiej było w Lechii za sprawą zmian, chociaż na sam koniec “popisał się” Tomasz Makowski, który niemal połamał Bartosza Kapustkę. Na szczęście nie ma z tego poważnej kontuzji, ale Makowskiemu zalecamy jednak przemyślenie swojego zachowania…

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/30

Piast – Zagłębie

Jeszcze lepsze liczby w pierwszym niedzielnym meczu. Tutaj po siedmiu Polaków w podstawowych składach. Prawdopodobnie, gdyby ten mecz odbył się kilka tygodni temu, te liczby byłyby dużo gorsze. Piast jednak dorzucił kilku miejscowych do składu i zaczął regularnie punktować. Zagłębie tym razem również zrobiło korekty, które są na plus do naszego zestawienia.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/30

Lech – Podbeskidzie

To że Lech wystawił tylko czterech Polaków było do przewidzenia. Jednak ten sam wynik w Podbeskidziu już szokuje. Do tej pory wszyscy beniaminkowie korzystali głównie z Polaków. Tym razem jednak Górale poszli w stranierich, ale niczego dobrego to nie przyniosło. Po przerwie spore zmiany pod tym kątem, ale niczego to już nie odmieniło w kontekście wyniku.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 8

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/32

Pogoń – Stal

Zdecydowanie najlepszy mecz pod kątem liczb do naszego zestawienia. Początek dobry, choć bez szału, ale im dalej w mecz, tym było tylko lepiej. Kosta Runjaić i Leszek Ojrzyński zrobili razem 10 zmiań, z czego weszło aż dziewięciu Polaków.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 17

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 23/32

Wisła Płock – Górnik

Dla odmiany znacznie gorzej to wyglądało w Płocku. Wisła drugi raz z rzędu z większością obcokrajowców w wyjściowym składzie. Górnik Zabrze nas już do tego przyzwyczaił, więc musiało się to tak skończyć.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/31

Już od początku kolejki z golami było pod górkę. W derbach Krakowa trafiali tylko obcokrajowcy, ale największą robotę dla przyjezdnych zrobiła Jagiellonia oraz Lech – po cztery sztuki. Swoje dorzuciła Legia i w zasadzie było bez szans. Tym razem zdecydowanie lepiej i więcej strzelali stranieri.