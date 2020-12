Ajax – Atalanta. Typy, kursy (09.12.2020)

Terminarz i sytuacja w grupie D Ligi Mistrzów sprawiły, że dopiero ostatni, bezpośredni mecz pomiędzy Ajaxem a Atalantą zadecyduje o tym, która z tych drużyn zagra na wiosnę w kolejnej fazie Champions League, a która będzie występować w Lidze Europy. Póki co w lepszej sytuacji są goście, którym do awansu wystarczy remis, jednak przewaga własnego obiektu może sprawić, że szanse będą bardzo wyrównane.

Ajax – Atalanta zapowiedź (środa, 18:55)

Gospodarze po serii bardzo dobrych meczów zakończonych bez porażki w końcu potknęli się w rozgrywkach ligowych i ulegli w sobotę na własnym boisku Twente 1:2. Mimo utraty punktów, to nadal oni liderują w tabeli Eredivisie z przewagą dwóch oczek nad drugim Vitesse. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to Ajax zrobił jak dotąd to, czego można było się po nich spodziewać po losowaniu, czyli bez większych problemów dwukrotnie pokonał Midtjylland i powalczył o punkty w pierwszym meczu z Atalantą. W starciach z Liverpoolem nie sprawili oni niespodzianki i pozostali z pustymi rękoma, jednak trzeba przyznać, że w obu tych konfrontacjach mieli swoje szanse i przy odrobinie więcej szczęścia mogli powalczyć nawet o zwycięstwa, które znacznie poprawiłyby ich sytuację grupową.

Atalanta boryka się z kryzysem, gdyż ostatnie sześć meczów we wszystkich rozgrywkach to zaledwie jedno zwycięstwo. Było to jednak bardzo istotne zwycięstwo, gdyż piłkarzom z Bergamo udało się wywalczyć komplet oczek z Liverpoolem. Ligowa postawa Atalanty w ostatnim czasie nie powala, przez co ekipa prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego znajduje się dopiero na 9. miejscu ze stratą 12 punktów do liderującego Milanu. W ostatni weekend Atalancie nie udało się rozegrać swojego spotkania z powodu ulewnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o samego Gasperiniego, to może się okazać, że potyczka z Ajaxem będzie dla niego ostatnią, ponieważ mówi się o tym, że szkoleniowiec popadł w poważny konflikt z Alejandro Gomezem i z tego powodu może zrezygnować ze swojej posady.

Ajax – Atalanta kursy bukmacherskie

Kurs na zwycięstwo Ajaxu w STS wynosi 2.15, remis to kurs 4.00, a zwycięstwo Atalanty kurs 3.00.

Ajax – Atalanta nasze typy

Ajax prezentuje się w ostatnim czasie lepiej i nawet w przegranych meczach z Liverpoolem potrafił pokazać się z dobrej strony. Atmosfera w Atalancie najpewniej nie jest najlepsza, co powinno stanowić idealną szansę dla gospodarzy na zwycięstwo i na awans.

Ajax – Atalanta | Typ: Ajax wygra @2.15 STS

Ajax – Atalanta | Typ: Ajax wygra + BTTS @3.15 STS