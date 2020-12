Real i Borussia grają dalej, Inter może się skoncentrować na lidze

Znamy rozstrzygnięcie najciekawszej grupy tej edycji Ligi Mistrzów. Pierwsze dwa miejsca zajęli Real Madryt i Borussia Mönchengladbach, Szachtar zagra w Lidze Europy, a Inter zakończył tegoroczną przygodę na ostatnim miejscu.

Real Madryt – Borussia Mönchengladbach 1:0 (Benzema 9’, 32’)

Podopiecznym Zinedine’a Zidane’a od samego początku zależało na tym, żeby uniknąć kompromitacji, jaką byłoby odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Przed ostatnią kolejką “Królewscy” zajmowali trzecie miejsce i musieli zdobyć trzy punkty, żeby awansować. Remis zespołu nawet w razie porażki Szachtara nie dałby Realowi awansu, dlatego zespół musiał postawić wszystko na jedną kartę.

I można powiedzieć, że “Los Blancos” spełnili wszystkie założenia. Byli faworytem spotkania i już na początku meczu pokazali dlaczego. Już w dziewiątej minucie wynik ustalił Karim Benzema, który potem dołożył trafienie jeszcze w pierwszej połowie. Warto tutaj dodać, że obie akcje Realu zostały rozegrane prawą stroną boiska. 35-letni Oscar Wendt nie radził sobie z duetem Lucas-Rodrygo i nic dziwnego, że został zmieniony po przerwie.

Jeszcze przed końcem pierwszej połowy piłkę do bramki skierował Luka Modrić, aczkolwiek okazało się, że był na spalonym. Z kolei po przerwie swoje kilka okazji miał jeszcze Karim Benzema, ale nie udało mu się zdobyć hat-tricka.

Inter – Szachtar Donieck 0:0

To, co się udało Realowi, nie udało się Interowi. Podopieczni Antonio Conte zagrali w środę swój ostatni mecz w europejskich pucharach w tym sezonie. Można powiedzieć, że do awansu zabrakło im tylko jednego gola. W razie zwycięstwa z Szachtarem zrównaliby się bowiem punktami z Borussią Mönchengladbach, z którą mają pozytywny bilans bramkowy.

Tak się jednak nie stało. “Nerazzurri” oddali aż 15 strzałów na bramkę Anatolija Trubina. Tyle tylko, że aż 11 z nich było niecelnych. Również Szachtar nie dał żadnych argumentów ku temu, żeby awansować do kolejnej rundy – atakowali rzadziej niż rywale, oddając tylko pięć strzałów.

Dobrą zmianą mogło się okazać dla Interu wpuszczenie w 79. minucie Alexisa Sancheza za Roberto Gagliardiniego. Chilijczyk miał swoje okazje, aczkolwiek żadnej z nich nie wykorzystał. Również wpuszczony przed końcem Christian Eriksen miał swoją szansę w doliczonym czasie gry, aczkolwiek czujnością wykazał się golkiper Szachtara.

Trzy sezony z rzędu jest wszystko w twoich rękach w ostatnim meczu. Trzy sezony. Najpierw PSV, które o nic nie gra, później Barca, która przyjeżdża zrelaksowana ze składem "B", następnie Szachtar. Grasz trzy mecze u siebie! Proszę o nazwanie tego jednym słowem. — Mateusz Święcicki (@matiswiecicki) December 9, 2020

Inter żegna się z Europą

Tym samym z grupy Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca wyszedł Real Madryt (10 pkt), a z drugiego Borussia Mönchengladbach (8 pkt). Z kolei Szachtar (8 pkt) zagra w fazie pucharowej Ligi Europy, a Inter po środowym remisie pożegnał się z europejskimi pucharami. Kto wie, może dzięki temu podopieczni Antonio Conte powalczą o najwyższe cele w lidze?