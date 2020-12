Paolo Rossi nie żyje. Był królem strzelców Mundialu 1982

Kolejna smutna wiadomość dla piłkarskiego świata. 9 grudnia w wieku 64 lat zmarł Paolo Rossi, król strzelców Mundialu 1982 oraz zdobywca Złotej Piłki w tym samym roku.

Król strzelców Mundialu i zdobywca Złotej Piłki

Paolo Rossi to jedna z najważniejszych postaci włoskiego futbolu lat 70. i 80. Piłkarz w dużej mierze przyczynił się do zdobycia przez włoską drużynę narodową tytułu mistrzów świata w 1982 roku. To zresztą właśnie wtedy Włoch został królem strzelców turnieju, zdobywając sześć goli. Jedną z nich zdobył w finale, w którym jego zespół pokonał RFN 3:1. Wtedy również piłkarz otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju, a później magazyn “France Football” przyznał mu Złotą Piłkę.

Również w piłce klubowe Paolo Rossi zanotował kilka większych sukcesów. W barwach Juventusu dwukrotnie zdobył mistrzostwo Włoch, a także wygrał Puchar Europy (ówczesną Ligę Mistrzów), Puchar Zdobywców Pucharów i Superpuchar kontynentu. Poza tym raz, jeszcze w barwach Vicenzy został królem strzelców Serie A.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Paolo Rossi występował w Rai Sport oraz Sky w roli eksperta.

Bardziej cieszył się z goli Platiniego i Bońka niż własnych

9 grudnia włoskie media podały do publicznej wiadomości smutną informację. Paolo Rossi zmarł w wieku 64 lat w Rzymie. Były piłkarz w ostatnim czasie zmagał się z rakiem płuc.

– Jestem załamany. To grom z jasnego nieba, odeszła mi ochota na wszystko. Każde spotkanie z Paolo Rossim było przyjemnością. To był niezwykły napastnik: w Juventusie bardziej się cieszył z goli Platiniego i moich niż z własnych – przyznał były kolega Rossiego z Juventusu, Zbigniew Boniek w rozmowie dla “Sport.pl”.