Napoli – Real Sociedad. Typy, kursy (10.12.2020)

Grupa F Ligi Europy pozostaje jak na razie najciekawszą, gdyż do ostatniej kolejki żadna z drużyn nie może być jeszcze pewna awansu. O wyjście z grupy powalczą dziś w bezpośrednim pojedynku Napoli i Real Sociedad. Która z ekip zagra na wiosnę w europejskich pucharach, a która pożegna się z rozgrywkami?

Napoli – Real Sociedad zapowiedź (czwartek, 18:55)

Obecny sezon układa się dla Napoli znacznie lepiej niż poprzedni i mają oni realne szanse na powrót do Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie. Póki co, po 10. kolejkach plasują się oni na trzeciej pozycji z 20. punktami na swoim koncie i prezentują równą, wysoką formę. Fazę grupową Ligi Europy rozpoczęli oni od falstartu i niespodziewanej porażki 0:1 z AZ Alkmaar. Kolejne spotkania potoczyły się już z reguły po ich myśli, gdyż wygrali trzy i zremisowali jedno starcie. Ekipa Gennaro Gattuso jest bardzo bliska awansu, ponieważ wystarczy jej zaledwie remis bez względu na wynik potyczki Rijeki z AZ Alkmaar. Jeżeli natomiast w wymienionym spotkaniu goście nie zdołają zwyciężyć, to bez znaczenia będzie wynik własnej konfrontacji Napoli.

Real Sociedad również radzi sobie bardzo dobrze od początku bieżącego sezonu, jednak wyniki ostatnich spotkań mogą wskazywać na lekką zadyszkę. Piłkarze z kraju Basków doskonale wystartowali w rozgrywkach ligowych będąc nawet do ostatniej kolejki liderem tabeli. Cztery remisy w La Liga i jedna porażka sprawiły jednak, że obecnie zajmują oni drugą pozycję. Jeśli chodzi natomiast o Ligę Europy to ekipa z San Sebastian również zanotowała tylko jedną porażkę – w pierwszym mecz z Napoli. W poprzednim pojedynku z Rijeką sensacyjnie musieli dwukrotnie odrabiać straty, ale po doprowadzeniu do remisu nie byli już w stanie zdobyć zwycięskiej bramki.

Napoli – Real Sociedad kursy bukmacherskie

Faworytem są gospodarze, a kurs na ich zwycięstwo w STS wynosi 1.95. Remis to kurs 3.60, a zwycięstwo gości kurs 3.85.

Napoli – Real Sociedad nasze typy

To goście są zmuszeni do atakowania, a biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej AZ Alkmaar zwycięży w swoim starciu, to tutaj Baskowie nie mają nic do stracenia. Napoli będzie mogło skupić się na kontratakach, co może oznaczać dla kibiców ciekawe widowisko.

Napoli – Real Sociedad | Typ: BTTS @1.85 STS

Napoli – Real Sociedad | Typ: Powyżej 2,5 gola @1.95 STS