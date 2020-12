Dariusz Żuraw po meczu z Rangers: “Zebraliśmy bardzo cenne doświadczenie”

Dariusz Żuraw po meczu podsumował występ swoich podopiecznych w Lidze Europy. – Zebraliśmy cenne, momentami bolesne doświadczenie – stwierdził szkoleniowiec Lecha Poznań.

“Bolesne, ale bardzo cenne doświadczenie”

Mimo dobrych początków i nadziei po pierwszych trzech meczach, Lechici zakończyli fazę grupową na ostatnim miejscu. Podopieczni Dariusza Żurawia wygrali tylko raz i zanotowali pięć porażek. Ostatnią z nich zespół zanotował w czwartkowym meczu z Rangers, przegrywając u siebie 0:2.

– Żegnamy się z europejskimi pucharami. Zebraliśmy momentami bolesne, ale bardzo cenne doświadczenie na przyszłość – przyznał Dariusz Żuraw podczas pomeczowej konferencji.

Trener liczy na grę w LE w przyszłym sezonie

Trener zapowiedział również, że liczy na awans do Ligi Europy w przyszłym sezonie.

– Mam nadzieję, że zespół, zawodnicy, ja jako trener i cały klub wykorzystamy to doświadczenie do tego, by – jeśli uda się awansować w następnym sezonie do Ligi Europy, a mocno w to wierzę – być mocniejsi, zrobić krok do przodu i grać lepiej niż teraz – stwierdził szkoleniowiec Lecha.

To jednak będzie o tyle trudne, że jedynie mistrz Polski po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów, będzie mógł zagrać w rozgrywkach. Z kolei trzy pozostałe zespoły zagrają w Lidze Konferencji Europy.

Fot. Przemysław Szyszka, lechpoznan.pl