Resovia – GKS Jastrzębie. Typy, kursy (12.12.2020)

Bardzo ważny mecz w dolnej części tabeli zamknie jesień dla dwóch ekip, które prawdopodobnie będą walczyć o utrzymanie w I lidze. To spotkanie z gatunku za sześć punktów. Dla jednych i drugich będzie kluczowe, ale na dzisiaj jakiejkolwiek zdobyczy bardziej potrzebuje Resovia, gdyż GKS Jastrzębie ostatnio poprawiło swoją pozycję.

Resovia – GKS Jastrzębie zapowiedź (sobota, 12:00)

Faworytem, nieznacznym, są gospodarze, choć forma tego nie potwierdza. Rzeszowianie nie wygrali siedmiu kolejnych spotkań, a ostatni triumf zanotowali na początku października. Póki co nie pomaga nawet zmiana trenera. Szymona Grabowskiego zastąpił Radosław Mroczkowski i nie poprawiło to wyników Resovii. Do tego cały czas Resovia nie może grać u siebie i rolę gospodarza musi odgrywać na Stadionie Miejskim, czyli tym kojarzonym ze Stalą. Stan boiska może nie być najlepszy, wszak nie ma podgrzewanej murawy, a Resovia już w tym tygodniu jeden mecz zagrała – remis z Radomiakiem.

Nieco więcej cierpliwości wykazali działacze GKS-u Jastrzębie. Początek dla drużyny z Górnego Śląska był fatalny, ale w ostatnich tygodniach odbili się od dna i zaczęli punktować. Po 10. kolejkach na koncie trenera Pawła Ściebury był zaledwie 1 punkt! Tyle że w ostatnich siedmiu spotkaniach, aż cztery gry udało się wygrać i uciec na nieco bezpieczniejszy dystans. Teraz wydaje się też, że złapali lepszą dyspozycję i mogą żałować, że ta runda się kończy.

Resovia – GKS Jastrzębie kursy bukmacherskie

Kursy na pierwszy sobotni mecz są bardzo wyrównane. Resovia i jej wygrana to 2,45. Gdy wygra GKS Jastrzębie można zgarnąć kurs 2,80, z kolei współczynnik na remis wynosi 3,20.

Resovia – GKS Jastrzębie typy

Resovia – GKS Jastrzębie | Typ: 1. połowa: Poniżej 0,5 bramki @ 2,50 TOTALbet

Resovia – GKS Jastrzębie | Typ: Remis lub GKS @ 1,50 TOTALbet