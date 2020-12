Stomil Olsztyn – Termalica Nieciecza. Typy, kursy (12.12.2020)

Ciekawie zapowiada się mecz w Olsztynie wśród sobotnich pierwszoligowych starć. Na północ przyjeżdża lider tabeli, który chciałby z przytupem zamknąć rok 2020. Z drugiej strony Stomil Olsztyn wyraźnie złapał formę pod koniec rundy i także chętnie dorzuciłby coś jeszcze do swojego dorobku.

Stomil Olsztyn – Termalica Nieciecza zapowiedź (sobota, 12:30)

Stomil paradoksalnie lepiej punktuje na wyjazdach i tutaj jest 11:9 na korzyść meczów poza Olsztynem. U siebie niedawno przegrali choćby z GKS-em Jastrzębie, a z drugiej strony pokonali Górnik Łęczna. Tak czy siak w osttnich pięciu meczach zgarnęli 10 punktów i wyraźnie poprawili swoją sytuacje w tabeli.

Tyle że przyjeżdża Termalica Nieciecza, na której nie robi to żadnego wrażenia. Drużyna Mariusza Lewandowskiego w strzelaniu goli jest trzecia, ale pod kątem obrony mówimy o zdecydowanie najlepiej linii defensywnej. Zaledwie 7 straconych bramek to wynik kapitalny, jak na całą rundę. Co ciekawe tylko dwie na wyjeździe, choć trzeba pamiętać, że poza Niecieczą zagrali jedynie pięć meczów w tej rundzie. Nie zmienia to jednak faktu, że są bardzo mocni i będą faworytem, by zgarnąć kolejny komplet punktów w tym sezonie.

Stomil Olsztyn – Termalica Nieciecza kursy bukmacherskie

Faworytem muszą być goście, lider tabeli. Termalica Nieciecza i jej zwycięstwo to kurs 1,72. Znacznie wyżej wyceniany jest remis – 3,40. Kurs na Stomil Olsztyn to z kolei aż 4,90.

Stomil Olsztyn – Termalica Nieciecza typy

Stomil Olsztyn – Termalica Nieciecza | Typ: Termalica Nieciecza @ 1,72 TOTALbet

Stomil Olsztyn – Termalica Nieciecza | Typ: Obie strzelą? NIE @ 1,70 TOTALbet