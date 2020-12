Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica. Typy, kursy (12.12.2020)

Chyba wszyscy w Sosnowcu są zadowoleni, że to już koniec tej rundy i roku. Słabe tygodnie Zagłębia sprawiły, że do meczu z Miedzią Legnica przystępują jako przedostatnia drużyna zaplecza Ekstraklasy, do której już niedługo będą chcieli wrócić.

Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica zapowiedź (sobota, 16:00)

W ostatnich dziewięciu meczach drużyna Krzysztofa Dębka, a teraz Kazimierza Moskala uzbierała ledwie 4 punkty! Wszystko zasługą wygranej nad będącą w małym dołku Puszczą Niepołomice oraz dawnym remisem w Radomiu. Jednak to, co zrobili ostatnio w Łęcznej przyprawić mogło kibiców Zagłębia po prostu o zawał serca. Katastrofalne zawody i porażka 1:4 była tak naprawdę najmniejszym wymiarem kary na Lubelszczyźnie. Jedynym zawodnikiem, który trzymał fason był w zasadzie Patryk Małecki.

Miedź to przede wszystkim wesoły futbol. W ostatnich pięciu meczach tej drużyny kibice zobaczyli 24 gole, czyli… niemal pięć na mecz! To tylko pokazuje, że warto oglądać mecze z udziałem legniczan. W tym czasie aż sześć goli strzelił Kamil Zapolnik, którego bramki dały remis ze Stomilem czy wygraną z ŁKS-em. Jednocześnie Zapolnik zmarnował w samej końcówce meczu z Termaliką(2:3) rzut karny, ale to nie zmienia faktu, że najlepszy strzelec Miedzi – 11 goli – jest po prostu jedną z gwiazd jesieni w I lidze.

Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica kursy bukmacherskie

Kursy wystawione przez bukmacherów są dość wyrównane. Nieznacznym faworytem jest Zagłębie Sosnowiec. Kurs na drużynę Kazimierza Moskala wynosi 2,37. Jeśli jednak chcemy postawić na zwycięstwo gości, wówczas kurs na Miedź Legnicę wynosi 2,85. Remis jest wyceniany najwyżej – 3,30.

Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica typy

Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica | Typy: Powyżej 2,5 bramki @ 1,92 TOTALbet

Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica | Typy: Miedź Legnica(zakład bez remisu) @ 2,05 TOTALbet