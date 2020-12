Wolfsburg – Eintracht Frankfurt. Typy, kursy (11.12.2020)

Piątkowy wieczór z Bundesligą spędzimy śledząc starcie Wolsfsburga z Eintrachtem Frankfurt. Goście ostatnio zaliczają głównie remisy, czy dzisiaj pokuszą się o lepszy rezultat?

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt zapowiedź (piątek, 20:30)

Wolfsburg należy do elitarnego grona dwóch drużyn, które w tegorocznych rozgrywkach Bundesligi nie poniosły jeszcze porażki. Dzięki 4 zwycięstwom oraz 6 remisom zespół uzbierał łącznie 18 punktów, co z kolei przełożyło się na 5 miejsce w tabeli. Zaznaczyć jednak należy, że strata do pierwszego Bayernu wynosi zaledwie 5 punktów. Wolfsburg może pochwalić się drugą najlepszą defensywą w lidze, 10 straconych bramek w 10 meczach to naprawdę dobry rezultat. W porównaniu do defensywy, średnio wypada ofensywa drużyny. Co prawda 16 strzelonych goli to całkiem niezła zaliczka, jednak warto zaznaczyć, że są w lidze zespoły znajdujące się w tabeli za Wolfsburgiem, które mają na swoim koncie więcej zdobytych bramek.

Eintracht jest w tym sezonie absolutnym królem remisów. Ekipa z Frankfurtu w 10 ligowych spotkaniach zaliczyła aż 7 remisów, 2 wygrane oraz tylko jedną porażkę. Z 13 punktami na koncie zespół zajmuje 9 miejsce w tabeli. Defensywa Eintrachtu straciła w tym sezonie już 17 bramek. Co ciekawe zespół notuje obecnie serię 23 spotkań bez czystego konta. Jeżeli piłkarze z Frankfurtu nie zanotują dzisiaj wygranej, będzie to ich 10 mecz z rzędu bez zwycięstwa. Najlepszym strzelcem drużyny jest w tym sezonie Andre Silva, portugalski snajper zdobył w lidze już 7 bramek.

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Wolfsburgu – 2.15; remis – 3.70; zwycięstwo Eintrachtu – 3.20.

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt nasze typy

Patrząc na formę obu ekip, stawiamy dzisiaj na BTTS oraz over 2.5 gole.

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt | Typ: BTTS @1.52 STS

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt | Typ: over 2.5 gole @1.60 STS