Warta Poznań – Pogoń Szczecin. Typy, kursy (12.12.2020)

Warta Poznań w sobotnim meczu zmierzy się w lidze z Pogonią Szczecin. Czy podopieczni Piotra Tworka przełamią pechową serię w ostatnich dwóch meczach?

Warta Poznań – Pogoń Szczecin zapowiedź

Drużyna gospodarzy nie ma szczęścia w ostatnim czasie. Warciarze w poprzednich spotkaniach przegrali 0:1 z Rakowem i 3:4 z Jagiellonią, tracąc gole z rzutów karnych w końcówce. Ich gra zasługiwała momentami na pochwały, aczkolwiek nie zdobyli ostatecznie w tych pojedynkach choćby punktu. W tej chwili zespół znajduje się na 12. miejscu, gromadząc 13 punktów.

Tymczasem podopieczni Kosty Runjaicia aktualnie zajmują szóste miejsce, z 19 punktami na koncie. Drużyna może regularnie nie zachwyca, aczkolwiek uwagę zwraca w ich przypadku liczba straconych goli. Szczecinianie do tej pory dopuścili do utraty bramki tylko siedem razy, co jest najlepszym wynikiem w ekstraklasie.

Ostatni raz drużyny miały okazję zmierzyć się w meczu towarzyskim na początku lutego. Wówczas lepsi okazali się “Portowcy”, wygrywając 3:0. Czy tym razem również zakończy się triumfem zespołu ze Szczecina?

Warta Poznań – Pogoń Szczecin kursy

Faworytem bukmacherów w tym pojedynku jest drużyna gości. Kurs na trzy punkty “Portowców” wynosi 2.25, natomiast Warciarzy 3.60. Z kolei szanse na remis ustalono na kurs 3.00.

Warta Poznań – Pogoń Szczecin typy

Drużyna gości nawet jeśli wygra, nie powinna zdobyć tutaj zbyt wielu goli. Chociaż zespół Kosty Runjaicia jest skuuteczny w defensywie, z przodu często ma problemy, dlatego zdobędą w Grodzisku maksymalnie jedną bramkę. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że oba zespoły szukają często okazji z rzutów rożnych.

Warta – Pogoń | Typ: Pogoń strzeli poniżej 1.5 goli @1.52 STS

Warta – Pogoń | Typ: Powyżej 9.5 rzutów rożnych @1.65 STS