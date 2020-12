Union Berlin – Bayern Monachium. Typy, kursy (12.12.2020)

Union Berlin w najbliższym meczu Bundesligi zmierzy się z Bayernem. Czy gospodarze postarają się uprzykrzyć grę utytułowanym rywalom?

Union Berlin – Bayern Monachium zapowiedź

Po dziesięciu meczach berlińska drużyna znajduje się dość wysoko w tabeli Bundesligi. Podopieczni Ursa Fischera aktualnie zajmują szóste miejsce w lidze, gromadząc 16 punktów. Ostatnio jednak ich serię ośmiu meczów bez porażki przerwała derbowa porażka z Herthą, która wygrała 3:1, a dwa gole zdobył Krzysztof Piątek.

Tymczasem Bayern wciąż zajmuje pozycję lidera. Ostatnio jednak podopieczni Hansiego Flicka zremisowali 3:3 z RB Lipsk, dlatego po piętach depcze im Bayer Leverkusen. “Aptekarze” tracą już bowiem tylko jeden punkt do obecnych mistrzów Niemiec.

W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsi okazali się monachijczycy. Najpierw w październiku, jeszcze pod wodzą Niko Kovaca, zespół wygrał 2:1 u siebie, a w maju z Hansim Flickiem na ławce trenerskiej pokonał rywala 2:0 na wyjeździe. Bramki zdobywali ci sami zawodnicy – Benjamin Pavard i Robert Lewandowski. Może kapitan reprezentacji Polski znów przyczyni się do wygranej swojego zespołu?

Union Berlin – Bayern Monachium kursy

Wyraźnym faworytem tego pojedynku są oczywiście Bawarczycy. Kurs na ich trzy punkty wynosi 1.30, natomiast ich rywali aż 8.73. Z kolei szanse na remis ustalono na kurs 6.40.

Union Berlin – Bayern Monachium typy

Robert Lewandowski po absencji przeciwko Atletico wraca do gry. Kapitan reprezentacji Polski powinien tutaj błysnąć, gdyż rywale popełniają więcej błędów w polu karnym niż przed nim, co może się okazać dla piłkarza szansą. Należy jednak spojrzeć na to, że gospodarze w ostatnim czasie zazwyczaj odnajdują drogę do bramki rywala. Sobotni mecz powinien się jednak zakończyć spokojnym triumfem Bawarczyków.

Union – Bayern | Typ: Robert Lewandowski strzeli dwa gole @1.90 Totolotek

Union – Bayern | Typ: Bayern wygra + obie drużyny strzelą @2.25 Totolotek