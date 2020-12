Wisła Kraków – Legia Warszawa. Typy, kursy (12.12.2020)

Wisła Kraków w sobotni wieczór zagra u siebie z Legią Warszawa. Czy “Biała Gwiazda” wygra pierwsze spotkanie pod wodzą Petera Hyballi?

Wisła Kraków – Legia Warszawa zapowiedź

“Biała Gwiazda” przeżywa ostatnio trudniejszy czas. Drużyna z Krakowa nie wygrała bowiem żadnego z pięciu ostatnich ligowych spotkań, cztery razy jednak tracąc prowadzenie. Ostatnio w zespole doszło do zmiany trenera – Artura Skowronka zastąpił Peter Hyballa. Pierwszy mecz pod wodzą nowego szkoleniowca Wiślacy zremisowali z Cracovią 1:1. W tej chwili drużyna zajmuje 13. miejsce w lidze z 11 punktami na koncie.

Tymczasem podopieczni Czesława Michniewicza w minionej kolejce wrócili na fotel lidera. Drużyna wykorzystała porażkę Rakowa ze Śląskiem i po triumfie 2:0 nad Lechią wróciła na szczyt. Legioniści zgromadzili do tej pory 26 punktów w ciągu dwunastu kolejek.

O meczach z Legionistami w poprzednim sezonie Wiślacy woleliby nie pamiętać. Jesienią stołeczna drużyna wygrała aż 7:0 u siebie, natomiast w czerwcu na wyjeździe pokonała “Białą Gwiazdę” 3:1. Czy tym razem Legia również okaże się lepsza?

Wisła Kraków – Legia Warszawa kursy

Według bukmacherów “Biała Gwiazda” ma niewielkie szanse na triumf w starciu z Legionistami. Ich szanse na zwycięstwo oceniono na kurs 4.88, natomiast zespołu gości na 1.74. Tymczasem kurs na remis wynosi 3.70.

Wisła Kraków – Legia Warszawa typy

Mecz powinien być kolejną okazją dla Tomasa Pekharta do powiększenia dorobku bramkowego. Czech do tej pory zdobył 10 goli i jest liderem strzelców PKO Ekstraklasy. Poza tym, “Biała Gwiazda” ostatnio wykazuje tendencję do zdobywania pierwszych goli i późniejszej straty prowadzenia. Może tego samego można spodziewać się w jej starciu z Legią?

Wisła – Legia | Typ: Tomas Pekhart strzeli @2.00 Totolotek

Wisła – Legia | Typ: Wisła zdobędzie pierwszego gola @2.78 Totolotek