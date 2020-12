Everton – Chelsea. Typy, kursy (12.12.2020)

Na zakończenie sobotnich spotkań w Premier League piłkarze Evertonu zmierzą się na Goodison Park z Chelsea. Gospodarze po imponującym starcie sezonu złapali zadyszkę. Czy wykorzystają to podopieczni Franka Lamparda?

Everton – Chelsea zapowiedź (sobota, 21:00)

Początek kampanii w wykonaniu piłkarzy Carlo Ancelottiego robił spore wrażenie. Everton wygrał bowiem cztery pierwsze spotkania, natomiast w piątym, przeciwko Liverpoolowi, zanotował remis. Część kibiców Premier League zaczęła nawet wymieniać ekipę “The Toffees” w gronie drużyn, które powalczą o Ligę Mistrzów.

Ostatnie mecze zespołu z Goodison Park sugerują jednak, iż Everton raczej nie będzie w stanie nawiązać walki z najlepszymi. Podopieczni Ancelottiego wygrali zaledwie jedno z siedmiu spotkań, zdobywając łącznie pięć punktów. “The Toffees” spadli naturalnie w tabeli i zajmują aktualnie dziewiąte miejsce ze stratą siedmiu punktów do Tottenhamu.

Od startu kampanii dobrze radzi sobie Chelsea. Piłkarze ze stolicy Anglii znacząco poprawili swoją grę, gdy do drużyny na dobre weszli Edouard Mendy oraz Thiago Silva. W ostatnich miesiącach obrona “The Blues” nie przypomina defensywy Chelsea z ubiegłego sezonu. Wpływa to naturalnie na wyniki i pozycję londyńskiej ekipy w Premier League. Piłkarze Lamparda zajmują aktualnie trzecie miejsce w tabeli ze stratą dwóch punktów do Tottenhamu.

Everton – Chelsea kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Chelsea. Kurs na zwycięstwo “The Blues” wynosi 1.75. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.10. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 4.40.

Everton – Chelsea typy

W szeregach “The Toffees” zabraknie m.in. Delpha, Digne, Colemana czy Jamesa. Chelsea z kolei musi radzić sobie bez Calluma Hudsona-Odoia oraz Hakima Ziyecha. Wydaje się jednak, że straty Evertonu są poważniejsze. Biorąc także pod uwagę formę obu ekip w ostatnim czasie, można spodziewać się, że Chelsea powalczy o zwycięstwo w tym meczu.

Everton – Chelsea | Typ: Chelsea wygra mecz i powyżej 2.5 bramki 2.36 @ Betclic

Everton – Chelsea | Typ: Chelsea wygra i obie drużyny strzelą gola 3.15 @ Betclic