Cristiano Ronaldo bohaterem sensacyjnej wymiany? To byłby hit

Cristiano Ronaldo okaże się bohaterem sensacyjnej wymiany? Jak informuje “The Independent”, Juventus pragnie pozyskać Paula Pogbę, w drugą stronę wysyłając portugalskiego gwiazdora.

Francuz niezadowolony z pobytu w Manchesterze

Pozycja Paula Pogby w Manchesterze United w ciągu ostatnich miesięcy znacząco spadła. Wpływ na to miały zarówno kontuzje, jak i przeciętna postawa zawodnika. Już od jakiegoś czasu krążyły doniesienia o tym, że Francuz źle się czuje na Old Trafford i niebawem chciałby zmienić otoczenie. Zresztą niedawno te pogłoski potwierdził agent piłkarza, Mino Raiola.

Coraz głośniej mówi się o tym, że Paul Pogba opuści Manchester najpóźniej w letnim oknie transferowym. Wśród głównych zainteresowanych piłkarzem wymienia się Real Madryt, Paris Saint Germain i Juventus, w którym Francuz grał w latach 2012-2016.

Sensacyjny powrót?

Z doniesień “The Independent” wynika, że najbardziej zdecydowani na transfer są włodarze “Starej Damy”. Co więcej, klub byłby w stanie nawet poświęcić Cristiano Ronaldo, oddając go na zasadzie wymiany do Manchesteru.

Temat powrotu Cristiano Ronaldo do Manchesteru co jakiś czas pojawia się w sportowej prasie. Większość ekspertów brała do tej pory takie pogłoski z przymrużeniem oka, ale może tym razem dojdzie do konkretów?