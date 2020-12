Derby Manchesteru na remis. Dobry mecz obrońców i… Pogby

Derby Manchesteru na remis! Manchester United zremisował u siebie 0:0 z Manchesterem City. W całym meczu zespoły oddały cztery celne strzały, aczkolwiek nie zabrakło ciekawych sytuacji z obu stron. Trzeba jednak przyznać, że do przerwy wyglądało to lepiej.



Nuda?

Prawdę mówiąc bezbramkowy remis odzwierciedla to, co się działo na Old Trafford w sobotnim spotkaniu. Obie drużyny z Manchesteru miały kilka dobrych momentów, aczkolwiek brakowało im kropki nad “i”.

W pierwszej połowie na pewno nie można było narzekać na tempo gry. Oba zespoły szukały możliwości do rozegrania akcji i dochodziły do sytuacji. Swoje sytuacje mieli piłkarze obu stron, jednak ani Harry Maguire dla United, ani Riyad Mahrez dla City nie wykorzystali dogodnych okazji. Pierwsze 45 minut mogły być jednak dobrym prognostykiem przed drugą częścią gry.

Pierwsze minuty po przerwie były obiecujące praktycznie dla obu drużyn. Manchester United był bliski otrzymania rzutu karnego po faulu Kyle’a Walkera na Marcusie Rashfordzie. Analiza VAR wykazała jednak, że napastnik “Czerwonych Diabłów” był na spalonym, zanim przyjął piłkę i wbiegł w pole karne “Obywateli”. Więcej sytuacji mieli podopieczni Pepa Guardioli, aczkolwiek Gabriel Jesus zbyt wolno podejmował decyzje, a strzały z dystansu okazywały się niecelne.

Kto zasłużył na pochwały?

Piłkarzami, których należy wyróżnić za to spotkanie są bez wątpienia środkowi obrońcy obu drużyn, a konkretnie Harry Maguire i John Stones. Pierwszy często wybijał piłkę z własnego pola, szczególnie w drugiej połowie, natomiast drugi miał za zadanie blokować Bruno Fernandesa i wywiązał się z tego wzorowo.

Mały plus można również postawić przy piłkarzu, o którym jest głośno z powodu chęci odejścia z Manchesteru United przez ostatni tydzień. Tym razem Paul Pogba szukał wielu możliwości do rozegrania piłki i jego pomysły zazwyczaj były uzasadnione. Często jednak na jego boiskowe zachowania atakował środek Manchesteru City, przez co nie mógł wpłynąć na losy spotkania.

Po tym spotkaniu “Czerwone Diabły” znajdują się na siódmym miejscu, z 20 punktami na koncie. Tymczasem “Obywatele” znajdują się o jedną pozycję niżej, gromadząc 19 punktów.

Manchester United – Manchester City 0:0