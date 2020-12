Fulham – Liverpool. Typy, kursy (13.12.2020)

Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsze starcie pomiędzy Fulham a Liverpoolem. Starcie beniaminka z mistrzem na papierze nigdy nie wygląda zbyt ciekawie, ale zawodnicy gospodarzy na pewno będą mieli dodatkową motywację, bo będzie to ich pierwsze spotkanie przed własnymi kibicami od początku marca. Bukmacherzy nie mają jednak większych wątpliwości i stawiają dzisiaj na aktualnych mistrzów Anglii, którzy w ostatnim czasie grają na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Jedno jest pewne, szykuje nam się bardzo ciekawy mecz.

Fulham – Liverpool zapowiedź (niedziela, 17:30)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno spodziewali się bardzo ciężkiego sezonu. Zawsze trudno gra się jako beniaminek i tegoroczne rozgrywki to potwierdzają. Mimo wszystko ekipa z Londynu przed startem dwunastej kolejki Premier League znajdowała się minimalnie nad strefą spadkową, a to jest cel Fulham na ten sezon. Była to jednak przewaga zaledwie jednopunktowa, więc tak naprawdę sprawa utrzymania jest cały czas kwestią otwartą i raczej tak będzie do samego końca sezonu. Dzisiaj gospodarzom na pewno nie będzie łatwo o zdobycie jakiegokolwiek punktu, ale myślę że gracze Fulham dadzą z siebie wszystko. Szykuje nam się ciekawy mecz w Londynie.

Goście dzisiejszego spotkania celują w obronę tytułu Premier League i na ten moment fani gości mogą być zadowoleni z gry swoich ulubieńców w krajowych rozgrywkach. Liverpool ma tyle samo punktów co lider czyli Tottenham. Do końca sezonu jeszcze długa droga, więc możemy spodziewać się wielu ciekawych rozstrzygnięć. Dzisiejsze spotkanie nie powinno być dla aktualnych mistrzów Anglii zbyt trudnym zadaniem. Mimo wszystko Jurgen Klopp wie, że jego zawodnicy nie mogą zlekceważyć swoich rywali, bo to może się dla Liverpoolu bardzo źle skończyć. Goście muszą podejść z maksymalnym zaangażowaniem do tego spotkania i zobaczymy jak to ostatecznie będzie dzisiaj wyglądać.

Fulham – Liverpool kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Liverpool. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.40. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Fulham – Liverpool, to STS ma na to zdarzenie kurs 5.15. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 7.05.

Fulham – Liverpool nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy stawiają dzisiaj na ekipę gości. Liverpool gra w tym sezonie na naprawdę wysokim poziomie i można spodziewać się, że starcie z beniaminkiem nie będzie zbyt trudne dla aktualnych mistrzów Anglii. Mimo wszystko gospodarze w ostatnim czasie nie grają aż tak źle jak na początku sezonu, więc możemy spodziewać się, że gracze Fulham będą w stanie od czasu do czasu postraszyć swoich rywali. Goście jednak nie powinni mieć większych problemów z wywiezieniem trzech punktów z Londynu. Mimo wszystko powinniśmy być świadkami całkiem ciekawego starcia, które powinno stać na wysokim poziomie.

Fulham – Liverpool | Typ: handicap: Liverpool -1 @2.00 STS

Fulham – Liverpool | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.70 STS