Marek Saganowski trenerem w II lidze. Wszystko już gotowe

Jak poinformował na Twitterze Janekx89 Marek Saganowski lada moment zostanie nowym trenerem Motoru Lublin. II-ligowiec już przygotował grunt pod zmianę na stanowisku trenera kończąc współpracę z dotychczasowym szkoleniowcem.

O pracy Saganowskiego w Lublinie mówiło się już od dłuższego czasu. Dopiero koniec rundy II-ligowych rozgrywek sprawił, że wszystko nabrało rozpędu. Jeszcze wczoraj Mirosław Hajdo poprowadził Motor w meczu z Pogonią Siedlce, a dzisiaj już musi się pożegnać. W samo południe klub ogłosił, że dotychczasowy trener został odsunięty od prowadzenia pierwszej drużyny.

Już w najbliższym czasie Motor Lublin ogłosi przyjście Marka Saganowskiego do klubu w roli pierwszego trenera. To już kolejne głośne nazwisko w II-ligowym klubie. W maju Zbigniew Jakubas zapowiedział wejście do klubu, a we wrześniu miliarder przejął pakiet większościowy akcji. Po chwili do rady nadzorczej dołączył Bogusław Leśnodorski, a następnym krokiem było zatrudnienie w roli dyrektora sportowego Michała Żewłakowa.

Szansę Motoru na bezpośredni awans w tym sezonie są już iluzoryczne, gdyż lubelski klub zajmuje 10. miejsce i traci do prowadzącej dwójki 16 punktów. Jednak pięć “oczek” do strefy barażowej daje nadzieję kibicom na Lubelszczyźnie, że uda się powalczyć o miejsca 3-6, które dają szansę na awans po barażach.

Małe doświadczenie

Dla Marka Saganowskiego będzie to pierwsza samodzielna praca w dorosłej piłce. Dotychczas jego doświadczenie opiera się na pracy w Legii Warszawa. Najpierw w roli pierwszego trenera drużyny CLJ U18 przez sezon, a później został asystentem Aleksandra Vukovicia w seniorach. Po przyjściu Czesława Michniewicza i jego sztabu, rola Saganowskiego została zmarginalizowana. Obie strony – klub i trener – rozwiązały umowę za porozumieniem stron.

Saganowski w II lidze spotka kilku swoich kolegów z boiska, choćby Łukasza Surmę, z którym miał okazje grać w Legii. Dzisiaj Surma prowadzi Garbarnię Kraków.