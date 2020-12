Gerard Houllier nie żyje. Był trenerem Liverpoolu i francuskiej kadry

Kolejna smutna wiadomość dla piłkarskiego świata. Jak poinformowały francuskie media, zmarł Gerard Houllier. Były trener Liverpoolu i Lyonu miał 73 lata.

Sukces z Paris Saint-Germain

Gerard Houllier jako piłkarz grał jedynie w amatorskich drużynach i zyskał popularność dopiero jako trener. Francuski szkoleniowiec swój pierwszy sukces w tej roli osiągnął w Paris Saint-Germain, zdobywając mistrzostwo kraju w 1986 roku. W kolejnych latach pracował z reprezentacją Francji – najpierw był asystentem selekcjonera, potem sam prowadził dorosłą kadrę, a następnie zespoły młodzieżowe.

Sześć sezonów w Liverpoolu

W 1998 roku trener dołączył do sztabu szkoleniowego Liverpoolu. Początkowo był asystentem Roya Evansa, a następnie sam objął pierwszy zespół. Z “The Reds” sięgnął po Puchar UEFA, Superpuchar Europy, FA Cup oraz dwukrotnie zdobył Puchar Ligi. Warto dodać, że to właśnie za czasów Francuza do zespołu trafił Jerzy Dudek. Szkoleniowiec prowadził zespół do 2004 roku.

Ostatnie lata życia

W kolejnych latach Gerard Houllier był trenerem Lyonu, z którym zdobył dwa mistrzostwa kraju. Ostatnim prowadzonym przez niego zespołem była Aston Villa w sezonie 2010/2011.

Przez ostatnie lata Houllier był działaczem sportowym – angażował się w projekty Red Bulla, a w listopadzie został dyrektorem technicznym zespołu kobiet Olympique Lyon.

14 grudnia Gerard Houllier zmarł w wieku 73 lat podczas operacji serca.