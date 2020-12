Lechia Gdańsk – Wisła Płock. Typy, kursy (14.12.2020)

Ostatnim spotkaniem w trzynastej kolejce Ekstraklasy będzie starcie Lechii Gdańsk z Wisłą Płock. Choć na papierze to starcie nie zapowiada się wyśmienicie to powinniśmy być świadkami naprawdę ciekawego meczu. Obie drużyny w ostatnim czasie grają zdecydowanie poniżej swoich oczekiwań, więc dzisiejsze spotkanie będzie dla każdej z tych ekip bardzo ważne. Bukmacherzy nie mają jednak większych wątpliwości i stawiają na gospodarzy z Gdańska, którzy przy dobrej grze nie powinni mieć problemów z pokonaniem gości z Płocka.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock zapowiedź (poniedziałek, 18:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno liczyli na zdecydowanie lepszą pozycję w tabeli na tym etapie sezonu. Gracze z Gdańska rozegrali już dwanaście spotkań i przed startem trzynastej kolejki znajdowali się oni na dziewiątej pozycji w tabeli. Ostatnie trzy mecze były dla gospodarzy dzisiejszego starcia koszmarem i na pewno gracze Lechii mają nadzieję, że dzisiaj uda się przerwać passę porażek. Powinno być to względnie łatwe zadanie, bo ich rywale również nie radzą sobie w ostatnim czasie najlepiej. Brak wygranej Lechii w tym meczu będzie dla fanów z Gdańska rozczarowujący i gospodarze tego starcia dobrze o tym wiedzą.

Goście dzisiejszego spotkania również na pewno liczyli na trochę lepsze wyniki w tym sezonie Ekstraklasy. Wiślacy będą raczej walczyli o utrzymanie niż o górną ósemkę. Gracze z Płocka po raz ostatni wygrali w połowie października, więc już niedługo będą to dwa miesiące od ostatniego zwycięstwa. Dzisiaj o trzy punkty na pewno nie będzie łatwo, bo gracze Lechii po ostatnich niepowodzeniach mają nadzieję na przełamanie. Mimo wszystko goście muszą walczyć do samego końca, bo w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Myślę, że będziemy mogli spodziewać się dzisiaj ciekawego starcia na zakończenie jedenastej kolejki Ekstraklasy.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Lechia Gdańsk. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.90. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Lechia Gdańsk – Wisła Płock, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 4.20.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy stawiają dzisiaj na ekipę gospodarzy. Choć gospodarze przegrali ostatnie trzy mecze, to terminarz Lechii w tym czasie nie był idealny i bardzo ciężko było o jakąkolwiek zdobycz punktową. Goście nie grają zbyt dobrze, a ich terminarz był zdecydowanie bardziej korzystny od ich dzisiejszych rywali. Wydaje mi się, że będzie to ciekawe starcie, bo obie ekipy chcą wreszcie się przełamać i ktoś wreszcie powinien dzisiaj wygrać. Spodziewam się dominacji gospodarzy i zwycięstwa tej drużyny. Lechia ma w swojej kadrze zdecydowanie lepszych zawodników i to powinno wystarczyć do wygranej w tym meczu.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock | Typ: Lechia Gdańsk @1.90 STS

Lechia Gdańsk – Wisła Płock | Typ: BTTS @1.75 STS