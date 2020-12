Polska vs Reszta Świata: Jest nas więcej, obcokrajowcy znacznie skuteczniejsi

Tym razem liczby wracają do normy. Nadal Polaków jest więcej w ich rodzimej lidze, ale zdecydowanie większy wpływ na wynik meczów mają obcokrajowcy. Oni strzelają dwa razy więcej goli, co powtarza się tydzień po tygodniu…

Podbeskidzie – Piast

Bardzo dużo Polaków przez cały czas trwania meczu otwierającego 13. kolejkę oraz cztery gole do dorobku naszych. Czy mogło być lepiej? Dla Podbeskidzia na pewno, gdyż bardzo boleśnie przekonali się, że forma Piasta pod koniec roku znowu zwyżkuje.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 22/32

Zagłębie – Śląsk

Tydzień wcześniej w tym miejscu były derby Krakowa, które wyglądały w każdej statystyce fatalnie. Teraz przy okazji derbów Dolnego Śląska było znacznie lepiej. Polacy przez całe spotkanie stanowili większość grających na boisku. Co prawda więcej goli strzelili obcokrajowcy, ale ten decydujący padł łupem młodego Kamila Kruka, który został bohaterem Miedziowych.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 20/32

Warta – Pogoń

Wydawało się, że mecz w Bielsku podniósł poprzeczkę, ale w Grodzisku została bardzo szybko strącona. Co prawda to przyjezdni strzelili więcej goli dając wygraną Pogoni, ale udział Polaków w tym meczu był ogromny. Wśród poznaniaków próżno było znaleźć jakiegokolwiek obcokrajowca, zaś w Pogoni kilku ich się znalazło, ale raczej mowa o takich zawodnikach, na których poziom trudno narzekać.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 17

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 19

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 24/30

Górnik – Cracovia

Po nazwach drużyn można było wnioskować, że ten mecz liczb Polaków w tej kolejce nie podniesie, a raczej pozwoli obcokrajowcom trochę podgonić wynik. Tak się też stało, gdyż trenerzy Brosz i Probierz bardzo ochoczo korzystają z zagranicznych posiłków. W przypadku Górnika przynajmniej z ławki Polacy stanowią większość, a w Cracovii nawet tutaj skład jest bardzo międzynarodowy.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 6

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 10/29

Wisła Kraków – Legia

Klasyk liczbami nie zachwycił i niestety nie wyglądało to najlepiej. Wszystkie gole strzelili obcokrajowcy, a my możemy jedynie zadowolić się remisami w dwóch z trzech statystyk. Na minus liczba Polaków w wyjściowych składach obu ekip.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/26

Stal – Lech

Nie najgorzej wyglądało to w Mielcu, choć oczywistym jest, że głównie za sprawą beniaminka. Stal sprawiła niespodziankę, choć była o krok od sensacji przeciwko Lechowi. Na uwagę zasługuje debiut Przemysława Maja po stronie mielczan, a także występ Huberta Sobola po stronie Kolejorza. Dla Sobola był to drugi mecz w pierwszym zespole Lecha, ale po debiucie musiał na niego czekać… prawie dwa lata, od 21 grudnia 2018 roku!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/29

Raków – Jagiellonia

Dość marne liczby – do naszego zestawienia – przyniósł mecz w Bełchatowie. Na plus dwa polskie gole, ale ogólny rozrachunek jest dość mierny. Najlepiej z tego wszystkiego wygląda druga statystyka, ale to efekt dwóch zmian przeprowadzonych przez Bogdana Zająca w drugiej połowie, by ratować wynik. Częściowo pomogło, skoro Makuszewski strzelił kontaktowego gola.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/29

Lechia – Wisła Płock

Na koniec kolejki było nieźle w Gdańsku. Dobrze się zaczęło i dobrze wyglądało w ogólnym rozrachunku, choć tym razem zmiany na minus dla Polaków. To dziwne, bo często rezerwowi ratują liczby wielu spotkań, o czym można było się przekonać w tej kolejce i poprzednich zestawieniach. Tym razem jednak Polacy, jak wchodzili, zmieniali swoich.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/31

Po raz kolejny obcokrajowcy są znacznie skuteczniejsi. Przed tygodniem było 14 do 7 dla nich, a teraz wynik podobny, bo nadal są dwa razy lepsi pod bramką rywali. Strach pomyśleć, co by było, gdyby nie mecz w Bielsku-Białej. Tam dla Piasta wpadły aż cztery polskie gole, czyli… połowa naszego dorobku w tej kolejce.