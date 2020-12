Bayern Monachium – VfL Wolfsburg. Typy, kursy (16.12.2020)

Bayern Monachium w najbliższym meczu Bundesligi zagra z VfL Wolfsburg. Czy Bawarczycy przełamią się po dwóch ligowych remisach z rzędu?

Bayern Monachium – VfL Wolfsburg zapowiedź

Podopieczni Hansiego Flicka zremisowali ostatnie dwa ligowe mecze. Drużyna najpierw zremisowała u siebie z RB Lipsk 3:3, a następnie na wyjeździe 1:1 z Unionem Berlin. Po tych spotkaniach Bawarczycy stracili fotel lidera na rzecz Bayeru Leverkusen. Monachijczycy zajmują obecnie drugie miejsce, tracąc do lidera jeden punkt.

Tymczasem goście ostatnio pną się w górę tabeli Bundesligi. Zespół nie przegrał zresztą jeszcze żadnego meczu w tym sezonie, aczkolwiek wiele z nich to remisy. Aktualnie drużyna znajduje się na piątym miejscu w lidze, gromadząc 21 punktów.

Po raz ostatni Wolfsburg wygrał z Bawarczykami jeszcze pięć lat temu. Wówczas zespół zwyciężył 4:1, a po dwa gole zdobyli Bas Dost i Kevin De Bruyne. Czy teraz również można spodziewać się niespodzianki?

Bayern Monachium – VfL Wolfsburg kursy

Wyraźnym faworytem bukmacherów w tym starciu jest zespół Hansiego Flicka. Szanse na zwycięstwo Bawarczyków oceniono na kurs 1.34, natomiast ich rywali na 8.24. Z kolei kurs na remis wynosi 5.80.

Bayern Monachium – VfL Wolfsburg typy

Gospodarze powinni wygrać to spotkanie, aczkolwiek nie za wysoko. Co więcej, goście raczej zdają się zdolni do tego, żeby postraszyć rywali, a nawet skierować piłkę do ich bramki. W ten sposób można oczekiwać trafienia ze strony najlepszego strzelca zespołu, Wouta Weghorsta.

Bayern – Wolfsburg | Typ: Bayern strzeli 1-2 gole @2.19 Totolotek

Bayern – Wolfsburg | Typ: Wout Weghorst strzeli @3.00 Totolotek