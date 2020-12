Oficjalnie: Jan Biegański piłkarzem Lechii Gdańsk

Jan Biegański od rundy wiosennej będzie występował w Lechii Gdańsk. 18-letni piłkarz podpisał z klubem 4,5-letni kontrakt

Debiut w wieku 15 lat

Jan Biegański już w bardzo młodym wieku zadebiutował w dorosłej piłce. W barwach GKS-u Tychy po raz pierwszy wystąpił w 1. Lidze w wieku 15 lat, a jeszcze przed szesnastymi urodzinami zagrał z opaską kapitana. Piłkarz w zespole z Tych wystąpił łącznie 24 meczach, w których zdobył trzy gole.

“Przeskok z pierwszej ligi do Serie A byłby duży”

Kontrakt 18-latka z GKS-em wygasał z końcem roku i piłkarz mimo otrzymanej propozycji, zdecydował się ją odrzucić.

– Już praktycznie pół roku dostaliśmy z tatą propozycję kontraktu, aczkolwiek w tamtym sezonie grałem i zdobyłem dwie bramki i stwierdziłem, że prędzej czy później przyjdzie lepsza oferta z kraju albo z zagranicy. Długo nie musiałem czekać – w wakacje pojawił się temat Lazio, a od dłuższego czasu interesują się mną kluby ekstraklasy – wyznał Jan Biegański w rozmowie dla “FutbolNews.pl”.

Piłkarz wyznał również, że odrzucił ofertę z Lazio, gdyż chciał przed zagranicznym wyjazdem najpierw sprawdzić swoich sił za granicą.

– Dla chłopaka, który ma osiemnaście lat, przeskok z pierwszej ligi polskiej do Serie A byłby duży. Wiem, że potem zaczęłyby się wypożyczenia, co by mi nie odpowiadało. Nie wynika to z kwestii pewności siebie, bo ja jestem pewny siebie. Wiem jednak jak tam gra się w piłkę i jest to zupełnie inny poziom niż tutaj – przyznał 18-letni piłkarz.

Piłkarz zwiąże się z Lechią

Miejscem, w którym Jan Biegański będzie kontynuować swoją piłkarską karierę będzie Lechia Gdańsk. Piłkarz ma podpisać z nowym klubem kontrakt do końca czerwca 2025 roku.