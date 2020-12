Dominik Szoboszlai, który jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych młodzieżowców, zimą zmieni klub. Reprezentant Węgier trafi do RB Lipsk za 20 milionów euro.

Wielki talent Salzburga

Dominik Szoboszlai do akademii Red Bulla Salzburg trafił w wieku 16 lat z węgierskiego Videotonu. Z czasem jednak piłkarz przeszedł kategorie juniorskie i trafił do pierwszego zespołu mistrzów Austrii. W tym sezonie Węgier jest prawdziwą gwiazdą swojej drużyny – we wszystkich rozgrywkach zdobył dziewięć goli i zaliczył 10 asyst w 21 spotkaniach.

Nic dziwnego, że forma 20-latka nie pozostała niezauważona przez zespoły z czołowych europejskich lig. Media sportowe z całego kontynentu prześcigały się w doniesieniach na temat przyszłości zawodnika. Dominik Szoboszlai był łączony z Liverpoolem, Milanem, Realem Madryt i Arsenalem.

Szoboszlai wciąż będzie grać z logiem Red Bulla

Wydawało się jednak, że najbliżej piłkarzowi do innego klubu należącego do koncernu Red Bulla, RB Lipsk. Jak się okazało, to właśnie tam Węgier trafi już na początku stycznia. Nowy klub zapłacił za piłkarza 20 milionów euro. Szoboszlai związał się z nowym klubem do czerwca 2025 roku.