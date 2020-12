Dariusz Marzec następcą Ireneusza Mamrota w Arce Gdynia

Dariusz Marzec zastąpił na stanowisku trenera Arki Gdynia Ireneusza Mamrota. W poprzednim sezonie szkoleniowiec awansował do ekstraklasy ze Stalą Mielec.

Najpierw awans ze Stalą, potem zwolnienie

Dariusz Marzec to postać znana miłośnikom 1. Ligi. W poprzednim sezonie szkoleniowiec prowadził bowiem Stal Mielec, z którą awansował do ekstraklasy. Co więcej jego podopieczni zajęli pierwsze miejsce w lidze i zapewnili sobie awans jeszcze przed końcem rozgrywek.

Po zakończeniu sezonu doszło jednak do zaskakującej zmiany. Dariusz Marzec pożegnał się ze stanowiskiem pierwszego trenera zespołu i zastąpił go Dariusz Skrzypczak. Od tamtej pory szkoleniowiec pozostawał bez pracy.

Nowe wyzwanie Dariusza Marca

Niedawno z Arką Gdynia pożegnał się jej dotychczasowy trener, Ireneusz Mamrot. Jego następcą będzie właśnie Dariusz Marzec, który podpisał z klubem kontrakt do czerwca 2021 roku z opcją przedłużenia o rok. Jego asystentem będzie Janusz Świerad, który do pełnił tę rolę również w poprzednim sezonie w Stali Mielec.

Arka Gdynia zakończyła rok na piątym miejscu w 1. Lidze. Ta lokata w tej chwili gwarantuje zespołowi udział w barażach o grę w ekstraklasie.

Fot YouTube/Zagłębie Sosnowiec