Manchester United bliski wyrównania rekordu Premier League

Manchester United może i dość często rozczarowuje swoich kibiców. Mimo to, podopieczni Ole Gunnara Solskjaera mogą się pochwalić pobiciem rekordu. Zespół w meczu z Sheffield United wygrał bowiem swoje dziesiąte spotkanie z rzędu w Premier League.

Rekord mimo licznych rozczarowań

Manchester United to zespół, któremu zdarza się zagrać poniżej oczekiwań. Tak było choćby w Lidze Mistrzów, gdzie zespół mimo zwycięstw w pierwszych meczach z PSG i Lipskiem, pożegnał się z rozgrywkami już w fazie grupowej. “Czerwone Diabły” nieco lepiej sobie radzą ostatnio w lidze – po słabym początku awansowali na szóste miejsce i tracą pięć punktów do pierwszego Liverpoolu.

Gra podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera często nie tylko nie zachwyca, ale wręcz rozczarowuje. Mimo to, zespół w czwartkowym meczu pobił swój rekord zwycięstw z rzędu w wyjazdowych meczach Premier League. Pojedynek z Sheffield United, zakończony triumfem 3:1 był bowiem dziesiątym kolejnym meczem na stadionie rywala w lidze, który zakończył się trzema punktami “Czerwonych Diabłów”. To najdłuższa taka seria w historii występów klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej Anglii.

Ole Gunnar Solskjaer doprowadzi do ligowego rekordu?

Co więcej, Manchester United dzięki ostatniemu zwycięstwu zbliżył się do ligowego rekordu. Aktualny wynosi 11 spotkań i należy do Chelsea, która dokonała tej sztuki w 2008 roku oraz Manchesteru City, który taką serię zanotował trzy lata temu. Warto jednak dodać, że następne wyjazdy zespołu będą niezwykle trudne, gdyż zmierzy się kolejno z Evertonem, Leicester i Liverpoolem. Dzięki spotkaniu z “The Toffees” drużyna może zrównać się z ligowymi rekordzistami, aczkolwiek patrząc na nieprzewidywalność obu stron, nie będzie to łatwe.