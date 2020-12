Southampton – Manchester City. Typy, kursy (19.12.2020)

O 16:00 w Premier League chyba najciekawsze sobotnie starcie czyli pojedynek Southampton z Manchesterem City. Jak na razie to gospodarze prezentują się z lepszej strony i znajdują się wyżej w tabeli. Goście z kolei mają pewne problemy i nie potrafią wygrywać meczów z drużynami z czołówki. Czy ta sytuacja zmieni się dzisiejszego popołudnia?

Southampton – Manchester City zapowiedź (sobota, 16:00)

Southampton w zasadzie od początku tego sezonu pokazuje się kibicom z naprawdę fantastycznej strony. Ciekawa i ofensywna gra może się podobać fanom, a gracze Świętych potrafią stawiać czoła nawet najlepszym ekipom w stawce. Drużyna prowadzona przez Ralpha Hasenhuettla pod względem liczby strzelonych goli ustępuje miejsca tylko Liverpoolowi i Chelsea, co jest doskonałym wynikiem. Ostatnie 5 spotkań Southampton to wyniki w kratkę – zwycięstwa z Brighton i Sheffield, remisy z Wolverhampton i Arsenalem, a także porażka z Manchesterem United. Zwłaszcza ostatnia kolejka i podział punktów z Kanonierami może pozostawić lekki niedosyt, gdyż londyńczycy przez około pół godziny meczu grali w osłabieniu.

Manchester City nadal nie może wskoczyć na odpowiednie dla siebie tory i po 12. kolejkach z dorobkiem 20. punktów plasuje się na 9. miejscu w stawce. The Citizens zdołali wygrać tylko pięciokrotnie, co jest fatalnym rezultatem jak na taki klub. Głównym problemem drużyny Pepa Guardioli jest brak zwycięstw z czołowymi zespołami, gdyż najwyżej sklasyfikowana ekipa, z którą udało im się wygrać zajmuje 10. miejsce i jest nią Wolverhampton. Ostatnie dwie kolejki to tylko 2 zdobyte punkty po remisach z Manchesterem United i WBA, co stanowiło niemałą sensację. Dzisiejsza potyczka z Southampton może być bardzo ważna dla Manchesteru City w kontekście powrotu do ścisłej czołówki w tabeli.

Southampton – Manchester City kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz rozkładają się następująco:

– zwycięstwo Southampton, kurs: 5.60

– remis, kurs: 4.70

– zwycięstwo Manchesteru City, kurs: 1.52

Southampton – Manchester City nasze typy

Oczywiście faworytem tego starcia jest Manchester City, jednak kurs na ich zwycięstwo jest naszym zdaniem lekko przesadzony. Southampton potrafi stwarzać zagrożenie nawet z najlepszymi zespołami, a jedynym spotkaniem w tym sezonie, w którym nie potrafili przynajmniej raz pokonać bramkarza rywali była inaugurująca sezon konfrontacja z Crystal Palace. Typujemy bramki z obu stron.

Southampton – Manchester City | Typ: BTTS @1.80 STS

Southampton – Manchester City | Typ: Powyżej 1,5 gola w 1. połowie @2.40 STS