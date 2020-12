Adrian Mierzejewski opuścił Guangzhou R&F. Czy pozostanie w Chinach?

Adrian Mierzejewski opuścił Guangzhou R&F. Piłkarz występował w tym klubie od września na zasadzie wypożyczenia z Chongqing Lifan.

Adrian Mierzejewski przebywa w Chinach od dwóch i pół roku. Początkowo reprezentował barwy Changchun Yatai, natomiast na początku 2019 roku powędrował do Chongqing Lifan, z którym wciąż jest związany umową. Pod koniec września były piłkarz Polonii Warszawa trafił jednak na wypożyczenie do Guangzhou R&F.

W klubie z Kantonu 34-letni piłkarz wystąpił łącznie w sześciu meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Po trzech miesiącach jest już jednak pewne, że 41-krotny reprezentant Polski nie pozostanie na stałe w Guangzhou R&F.

Guangzhou City(R&F) officially announced the departures of Adrian Mierzejewski and Richairo Zivkovic. They signed the duo on loan from Chongqing and Changchun respectively before the relegation playoff. Adrian Mierzejewski played a central role in Guangzhou City's CSL survival. pic.twitter.com/Pt6BgoxVec

— Titan Sports Plus (@titan_plus) December 20, 2020