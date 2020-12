Polska vs Reszta Świata: Duże zwycięstwo Polaków na koniec roku!

Za nami ostatni piłkarski akcent w 2020 roku. Ekstraklasa w tym sezonie będzie miała ekstremalnie krótką – jak na nasze warunki – przerwę zimową. Zanim jednak wszyscy rozjadą się do domu na święta, warto zerknąć na ostatnie zestawienie, w którym sprawdzamy ile Polski, jest w polskiej lidze. Tytuł sugeruje dobre informacje i tak rzeczywiście jest!

Lech – Pogoń

Istną katastrofą zakończył się ostatni tydzień grania w 2020 roku dla Lecha. Porażka 0:4 z Pogonią była ogromną kompromitacją. Pod kątem Polaków też byli słabsi od rywala, mimo że swoją szansę dostał – drugi raz w tym sezonie – Hubert Sobol, a od pierwszych minut wyszedł Filip Marchwiński.

Portowcy wystawili aż siedmiu Polaków, a na koniec było jeszcze lepiej po zmianie Benedyczaka za Zahovicia.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/32

Śląsk – Warta

Nie było niespodzianki w dwóch wynikach. Mecz wygrał Śląsk, liczbę Polaków Warta, która znowu wystawiła jedenastkę złożoną z rodzimych zawodników. Po przerwie było nieco gorzej za sprawą wejść Cotugno i Iwanowa, ale ogólny bilans meczu bardzo dobry, jak za każdym razem, gdy gra poznański beniaminek.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 16

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 21/29

Wisła Płock – Podbeskidzie

Zwolnienie Krzysztofa Brede i bardzo defensywna taktyka miała dać wygraną w ostatnim meczu w Płocku. Tymczasem było kolejne lanie i słabe nastroje na koniec roku. Pod względem Polaków bardzo dobrze w dwóch statystykach. W momencie rozpoczęcia meczu było po ośmiu w obu ekipach i łączna liczba także cieszy. Gorzej w momencie zakończenia spotkania, ale na to wpływ miały zmiany obu szkoleniowców oraz czerwone kartki dla Jarocha i Rzuchowskiego.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 16

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 21/31

Legia – Stal

Sensacja na koniec roku przy Łazienkowskiej. Stal Mielec wygrywa po trzech rzutach karnych i ma względny spokój przed zimową przerwą. Mielczanie zrobili to za sprawą goli Polaków i przy ich dużym udziale także w działaniach całego zespołu. Legioniści swoim stałym zestawem, czyli szóstką miejscowych, ale najgłośniej po meczu było o błędach dwóch polskich środkowych obrońców…

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 15

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 21/30

Pogoń – Zagłębie

Pewnie niewiele osób by mówiło o tym meczu, gdyby nie gol Michała Kucharczyka z samej końcówki. Kapitalne trafienie byłego legionisty zapewniło Pogoni zwycięstwo i przypieczętowało ligowe podium na koniec jesieni. Znowu przy sporym udziale Polaków w składzie, bo tych było siedmiu, podobnie jak w przypadku Zagłębia. Później jednak lepiej było wśród gospodarzy, którzy zrobili “odpowiednie” zmiany i zdecydowaną większość meczu grali w przewadze, po szybkiej czerwonej kartce dla Jakuba Żubrowskiego.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/29

Cracovia – Lechia

Mecz z udziałem Cracovii nie miał prawa się udać w naszym zestawieniu. Nieco jednak niespodzianka, gdyż w momencie zakończenia spotkania naszych było więcej, pamiętając, że na murawie było 21 zawodników. Kolejna czerwona kartka, ale tym razem dla Niemca – Michaela Gardawskiego. Spory jednak udział w zwycięstwie miały gole dla gdańszczan autorstwa Janickiego i Gajosa.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/30

Lech – Wisła Kraków

Bardzo równe liczby w obu przypadkach, choć w najważniejszej statystyce górą Wisła Kraków. Po pięciu Polaków w składach obu ekip na początku meczu. Później zmiany, w których dominowali Polacy, gdyż cała szóstka to właśnie nasi, a my mogliśmy się poczuć, jak za czasów sprzed pandemii, gdy sześć roszad trenerów to był wykorzystany limit zmian.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/28

Piast – Raków

Raków nie wykorzystał szansy na pozycję lidera przez przerwę. Ciekawie natomiast układały się proporcje dotyczące Polaków. Na początek było 9 do 4 dla Piasta, jednak z czasem i przeprowadzanymi zmianami, skończyło się bardzo wyrównanym wynikiem – 7:6.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/29

Jagiellonia – Górnik

Tym razem bez strzelaniny w Białymstoku, ale chyba nie mogą gospodarze narzekać na takie zakończenie rundy. Wygrana po golu Imaza oraz czyste konto 17-letniego Dziekońskiego w bramce. Dla niego był to trzeci mecz w Ekstraklasie, ale pierwszy w tym sezonie. Liczba Polaków najsłabsza na początku meczu, ale wraz ze zmianami – zwłaszcza w Górniku – bardzo mocno poszła w górę i kończymy pozytywami w dwóch statystykach.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/30

Więcej polskich goli!

Narzekaliśmy ostatnio na małą liczbę polskich goli w stosunku do tych strzelanych przez obcokrajowców. Tym razem jednak mamy zwrot o 180 stopni! Polacy strzelali znacznie częściej i rozstrzygali większość meczów w tej kolejce, co nas niezwykle cieszy. Największy wpływ na końcowy wynik miało oczywiście spotkanie w Warszawie, skończone z czterema naszymi trafieniami.