Robert Lewandowski o Złotej Piłce: “Czy mogłem wygrać? Bez wątpienia”

Robert Lewandowski niedawno odebrał statuetkę dla Piłkarza Roku FIFA. Można więc powiedzieć, że piłkarz w tym sezonie zdobył wszystko poza Złotą Piłką, którą co roku przyznaje magazyn “France Football”. Chociaż Lewy nie otrzymał tej prestiżowej nagrody, udzielił niedawno wywiadu francuskiemu dziennikowi.

Rok należał do Lewego

2020 rok Robert Lewandowski może zaliczyć do udanych. 32-latek nie tylko przyczynił się do potrójnej korony Bayernu Monachium, ale także był najlepszym strzelcem we wszystkich rozgrywkach, w których uczestniczył. Kapitan reprezentacji Polski został królem strzelców zarówno Ligi Mistrzów i Bundesligi, jak i zakończył Puchar Niemiec z najlepszym wynikiem.

Złota Piłka mu się należała?

Można powiedzieć, że do szczęścia napastnikowi Bayernu w tym roku zabrakło tylko jednego, Złotej Piłki. Magazyn “France Football” o odwołaniu tegorocznego plebiscytu zadecydował jednak jeszcze w trakcie pierwszej fali pandemii. Jako przyczynę rezygnacji z tegorocznego wyróżnienia podano właśnie długą przerwę spowodowaną wszechobecnością Covid-19.

W rozmowie dla magazynu, który co roku organizuje plebiscyt, Robert Lewandowski wypowiedział się na temat odwołania przyznania nagród.

– Znam powody, dla których France Football anulowała plebiscyt Złotej Piłki. Mówiąc szczerze, ta decyzja była podjęta nieco za wcześnie. Czy mogłem wygrać? Bez wątpienia. Już po odwołaniu Złotej Piłki wygrałem inne ważne tytuły – stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski o Messim i Ronaldo

Poza tym, piłkarz zabrał głos w sprawie porównań do Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego oraz pokonania ich w tegorocznym plebiscycie nagród FIFA.

– Messi i Ronaldo są na czele od bardzo dawna, a to sprawia, że nie mają sobie równych. Ale jeśli spojrzysz na liczby w tym roku, a nawet w poprzednim, poradziłem sobie całkiem nieźle. Nie wyobrażam sobie siebie przy tym samym stole, przy którym siedzą Messi i Ronaldo, ale myślę, że mogę ich zaprosić do swojego – przyznał Robert Lewandowski na łamach “France Football”.