Nietypowa aukcja na rzecz WOŚP – „To coś dla fanów sportów wodnych”

Kompleksowe szkolenie, sportowe emocje i pamiątkowy film-reportaż – to tylko część atrakcji, które można wylicytować w ramach najnowszej aukcji NEONET na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sieć kontynuuje cykl „Przejażdżka z NEONET”. Tym razem zwycięzca licytacji będzie mógł spędzić dzień na sportowym skuterze wodnym!

Pamiątkowe przedmioty, spotkania z ciekawymi ludźmi, niezwykłe atrakcje, a w pakiecie satysfakcja z pomocy innym i czynienia dobra – to wszystko co roku można wylicytować w ramach wsparcia Finału WOŚP. Do akcji charytatywnej po raz kolejny dołącza wrocławska sieć NEONET, która – kontynuując cykl „Przejażdżka z NEONET” – wystawia na licytację dzień na sportowym skuterze wodnym i trening z zawodowcami z Wrocławskiego Klubu Sportów Motorowodnych Jetriders w podwrocławskim Zalewie Prężyckim.

Link do aukcji: allegro.pl/oferta/przejazdzka-z-neonet-skuter-wodny-10021371193

– Aby wziąć udział w treningu, nie trzeba mieć wielkiego doświadczenia w obsłudze skutera wodnego. Wszystkiego nauczymy na miejscu – dobierzemy sprzęt dobrany do potrzeb i umiejętności, a następnie szczegółowo omówimy wszystkie zasady bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że wodna przejażdżka będzie świetną pamiątką na długie lata. Pamiątką, która zaszczepi w zwycięzcy aukcji pasję do tego pięknego sportu – mówi Artur Jabłoński z Wrocławskiego Klubu Sportów Motorowodnych Jetriders.

Ze względu na to, że sezon motorowodny zaczyna się w kwietniu, z atrakcji będzie można skorzystać aż do 30 września 2021 roku. Wylicytowany karnet można będzie zrealizować osobiście lub przekazać go innej osobie.

Sportowe emocje to nie wszystko – w ramach pakietu zwycięzca otrzyma również pamiątkowy film-reportaż zrealizowany przez profesjonalną ekipę.

Kolejna odsłona „Przejażdżki”

NEONET kolejny raz wspiera najsłynniejszą polską akcję charytatywną. W zeszłym roku, w ramach inauguracyjnej odsłony cyklu „Przejażdżka z NEONET”, pan Piotr Imiołek z Łowicza wylicytował jazdę kultowym autem Jamesa Bonda, Aston Martinem DBS. Zwycięzca aukcji nie musi jednak za każdym razem sięgać po „Casino Royale”, aby poczuć dreszczyk sportowych emocji – swoją przygodę ma utrwaloną na własnym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=u6koTBop09A

– Gorąco zachęcamy do udziału w licytacjach z okazji 29. Finału WOŚP. To okazja nie tylko do poczucia wyjątkowych emocji, ale też wsparcia szczytnego celu. Działając na rzecz Orkiestry, promujemy Wrocław. Wszystkie atrakcje, które wystawiamy na aukcje, realizowane są na terenie miasta lub w jego okolicach, przy współpracy z lokalnymi organizacjami oraz firmami. Jest to ważnym elementem naszej strategii – mówi Mieszko Sibilski, rzecznik prasowy NEONET.

„Przejażdżka z NEONET” to niejedyna inicjatywa, którą wrocławska sieć przygotowała dla spragnionych pomagania. Podczas 29. Finału WOŚP na aukcję trafiła również profesjonalna sesja fotograficzna, realizowana we współpracy z marką Remington.

Link do aukcji: allegro.pl/oferta/profesjonalna-sesja-fotograficzna-idealny-prezent-9999466575

Szczegóły dotyczące kolejnych licytacji NEONET na rzecz Orkiestry zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. Wśród nich znajdzie się m.in. „Przejażdżka z NEONET” w tradycyjnej odsłonie – zwycięzca licytacji będzie mógł zasiąść za kierownicą sportowego auta.