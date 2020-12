Polacy w Serie A. Świąteczne rozliczanie

Choć w środę zakończyła się 14. kolejka Serie A, to my powrócimy jeszcze do trzynastej serii, by podsumować występy polskich zawodników. Kto z grona naszych przedstawicieli może być najbardziej zadowolony z występów w trzynastej kolejce? U kogo z kolei pojawiło się spore rozczarowanie? Zapraszamy na podsumowanie.

W ostatniej odsłonie naszego cyklu pod lupę wzięliśmy dwie kolejki Serie A. Z dobrej strony zaprezentowali się w tych meczach m.in. Paweł Dawidowicz, Wojciech Szczęsny czy Arkadiusz Reca. O postawie reszty polskich piłkarzy można przeczytać pod poniższym linkiem:

Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #40

Łukasz Skorupski – FC Bologna

Cały czas z kontuzją zmaga się Łukasz Skorupski, który nie mógł wystąpić w meczu przeciwko Torino. Nieobecność polskiego golkipera była widoczna w 69. minucie spotkania. Fatalnie między słupkami Bologny zachował się Angelo da Costa, który po niefortunnej interwencji, sam wpakował sobie futbolówkę do siatki.

Mecz Torino z Bologną zakończył się remisem 1:1.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

Z urazem zmaga się także Sebastian Walukiewicz, który z kolei nie zagrał w rywalizacji z Udinese. Zespół polskiego defensora zremisował na własnym obiekcie 1:1. Był to już 5. mecz z rzędu klubu bez wygranej. Forma drużyny z pewnością może martwić sympatyków. Cagliari powoli bliżej strefy spadkowej, aniżeli walki o czołowe miejsca.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Bartłomiej Drągowski – AC Fiorentina

W 13. kolejce Serie A piłkarze Fiorentiny rywalizowali na własnym obiekcie z Veroną. Mecz obu ekip zakończył się remisem 1:1. Między słupkami zespołu z Florencji stanął oczywiście Bartłomiej Drągowski, który raz wyciągał futbolówkę z siatki.

Polski golkiper nie miał zbyt wiele do powiedzenia przy tym trafieniu, gdyż Verona strzeliła gola po rzucie karnym. Samy Drągowski z kolei podczas całego spotkania zanotował jedną, bardzo ważną interwencję. 23-latek wygrał bowiem pojedynek jeden na jednego z Lazoviciem. Łącznie Drągowski zanotował dwie interwencje w meczu.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6,5

Paweł Dawidowicz – Hellas Verona

W rywalizacji z Fiorentiną przy bramce rywali nie zawiódł Paweł Dawidowicz. Zespół z Florencji również zdobył bramkę po wykorzystaniu jedenastki. We własnym polu karnym przeciwnika sfaulował Gunter. Dawidowicz przegrał jedno, dość kluczowe starcie z Milenkoviciem w drugiej połowie spotkania. Defensor Fiorentiny wygrał pojedynek główkowy i stanął przed bardzo dobrą okazją na strzelenie gola.

Poza tym błędem, Paweł Dawidowicz rozegrał bardzo solidne spotkanie, notując 4 wybicia, 5 wślizgów oraz 1 przechwyt. Na jedenaście stoczonych pojedynków polski defensor wygrał osiem starć.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 7

Wojciech Szczęsny – Juventus

Podczas 13. kolejki Serie A popisy swoich kolegów Wojciech Szczęsny obserwował z ławki rezerwowych. Między słupkami “Starej Damy” stanął Buffon, który zaliczył bardzo dobry występ. Po pierwsze, włoski golkiper zachował czyste konto w meczu z Parmą. Po drugie, niejednokrotnie 42-latek uratował swój zespół przed utratą gola.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Piotr Zieliński – SSC Napoli

Rozczarowujący mecz z Lazio zanotowali piłkarze Napoli, którzy przegrali potyczkę 0:2. Spory wpływ na wynik rywalizacji z pewnością miał fakt, iż w tym starciu z różnych powodów nie mogli zagrać: Insigne, Mertens oraz Osimhen. Ofensywa Napoli wyglądała zatem bardzo słabo.

Przyzwoity mecz rozegrał Piotr Zieliński, który starał się napędzać ataki swojego zespołu. Polski pomocnik zaliczył dwa kluczowe podania, wykonał jeden celny, jeden niecelny oraz jeden zablokowany strzał. Na 11 stoczonych pojedynków Zieliński wygrał 6 potyczek.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6,5

Kamil Glik – Benevento Calcio

Po serii czterech spotkań bez zwycięstwa, bardzo cenną wygraną zanotowali piłkarze Benevento. Beniaminek Serie A w 13. kolejce pokonał na własnym obiekcie Genoę 2:0. Cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał Kamil Glik, który z pewnością może być zadowolony ze swojej postawy.

Reprezentant Polski w trakcie spotkania zaliczył aż 10 wybić, wykonał 2 wślizgi oraz zablokował 1 strzał. Na 8 stoczonych pojedynków Glik wygrał 4 starcia. Z ośmiu posłanych długich piłek pięć z nich trafiło do adresata.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 7

Bartosz Bereszyński – UC Sampdoria

Poza grą cały czas pozostaje Bartosz Bereszyński, który leczy uraz. Sampdoria w 13. kolejce Serie A rywalizowała na własnym obiekcie z Crotone. Zespół z Genui wygrał mecz 3:1.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Arkadiusz Reca – FC Crotone

Z mieszanymi uczuciami Arkadiusz Reca zakończył mecz z Sampdorią, który piłkarze Crotone przegrali 1:3. Polak nie przypilnował Damsgaarda w 26. minucie rywalizacji. Zawodnik rywali wpakował piłkę do siatki. Tuż przed przerwą, Reca nieco odkupił swoje winy, wywalczając rzut karny dla swojej ekipy. Przy tej akcji 25-latek popisał się imponującym rajdem.

Według serwisu SofaScore, Reca był najlepszym graczem w szeregach Crotone. Polak zaliczył 65 kontaktów z piłka, wykonał 1 kluczowe podanie, wygrał 6 z 15 stoczonych pojedynków, a także zanotował celny strzał na bramkę.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 7

Karol Linetty – Torino FC

Niezmiennie od początku sezonu rozczarowuje Torino, które w 13. kolejce Serie A zremisowało na własnym obiekcie z Bologną. Cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał Karol Linetty. Po raz kolejny pomocnik turyńskiej ekipy zanotował bardzo bezbarwny występ. 25-latkowi w trakcie rywalizacji udało się zaliczył jedno kluczowe podanie, wygrać 7 z 14 pojedynków, a także wykonać dwie próby dryblingu, które zakończyły się powodzeniem.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6,5