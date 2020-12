Daniel Łukasik zdobył swojego pierwszego gola w Turcji

Daniel Łukasik od prawie roku występuje w tureckim Ankaragucu. W niedzielnym spotkaniu Super Lig piłkarz zdobył swojego pierwszego gola w Turcji.

Transfer last minute okazał się dobrym ruchem?

Daniel Łukasik jest piłkarzem Ankaragucu od stycznia, gdy trafił do klubu z Lechii Gdańsk ostatniego dnia okna transferowego. Pierwsze pół roku w Turcji 29-latek spędził na wypożyczeniu z Lechii, natomiast latem trafił do klubu ze stolicy kraju na stałe. Kwota transferu wyniosła wówczas ćwierć miliona euro.

Pierwszy gol i udany występ

Od tamtej pory Daniel Łukasik wystąpił w barwach Ankaragucu w 23 spotkaniach. Do tej pory mógł pochwalić się kilkoma dobrymi występami oraz asystą w spotkaniu przeciwko Rizesporowi w ubiegłym sezonie. Na pierwszego gola w Turcji czekał jednak do 27 grudnia. W meczu z Denizlisporem Łukasik w 45. minucie wbiegł w pole karne, znalazł lukę między obrońcami i skierował piłkę do bramki.

Łukasik spędził na boisku 90 minut i w 90. minucie został zmieniony. Portal “WhoScored.com” ocenił występ piłkarza na 7.2, wystawiając mu trzecią najwyższą notę w zespole.

W zespole Denizlisporu wystąpił Radosław Murawski, aczkolwiek zaliczył nieudany występ i zmieniono go w przerwie. Z kolei Michał Pazdan, który podobnie jak Łukasik jest piłkarzem Ankaragucu, nie znalazł się w kadrze meczowej