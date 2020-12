Arkadiusz Milik bliżej odejścia? Napoli obniżyło wymagania

Arkadiusz Milik odejdzie z Napoli jeszcze w styczniu? Może mu w tym pomóc obniżenie transferowych żądań klubu. Według “Corriere dello Sport”, Aurelio De Laurentiis obniżył kwotę wymaganą za reprezentanta Polski do 18 milionów euro.

Pół sezonu bez gry

Transfer Arkadiusza Milika w letnim okienku to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych sag transferowych w Polsce i we Włoszech w ostatnim czasie. 26-letni napastnik jeszcze na początku roku podjął decyzję o nieprzedłużeniu kontraktu, który wygasa w przyszłym roku. W związku z tym reprezentant Polski już latem miał opuścić Napoli.

Tak się ostatecznie nie stało – piłkarz nie trafił ani do Juventusu, ani do Interu, Romy, czy Fiorentiny, z którymi łączyły go media. Arkadiusz Milik pozostał w Napoli, aczkolwiek Gennaro Gattuso nie zgłosił go do składu zarówno na Serie A, jak i na Ligę Europy.

Zimowy transfer za 18 milionów euro?

Odejście Arkadiusza Milika w zimowym oknie transferowym wydawało się nieuniknione w kontekście przyszłego występu piłkarza na Euro. 25 milionów euro, których do tej pory oczekiwało Napoli, wydawało się jednak zaporową kwotą dla wielu klubów. Tym bardziej, że piłkarz za pół roku będzie dostępny za darmo po wygaśnięciu kontraktu.

Jak informuje “Corriere dello Sport”, prezes klubu Aurelio De Laurentiis miał obniżyć wymagania za reprezentanta Polski. Aktualnie klub oczekuje za 26-latka 18 milionów euro. Co więcej, miał zaznaczyć, że za transfer za niższą kwotę się nie zgodzi. To może dementować pogłoski o tym, że piłkarz mógłby opuścić Neapol za 10 milionów euro.