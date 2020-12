Barcelona – Eibar. Typy, kursy (29.12.2020)

Nie był to najlepszy rok dla Barcelony, ale końcówka daje nadzieje kibicom Blaugrany na pozytywy w następnym. W ostatnim meczu w 2020 spotkają się z drużyną mającą takie same barwy – Eibarem – ale na tym podobieństwa się kończą. Baskowie są kompletnym przeciwieństwem dla Barcy i przed meczem na Camp Nou stoją na straconej pozycji.

Barcelona – Eibar zapowiedź (wtorek, 19:15)

Barcelona dzisiaj zagra bez Leo Messiego i Jordiego Alby. Spore osłabienia, ale akurat rywal taki, że można sobie bez kłopotów poradzić. Tym bardziej, gdy Barca gra u siebie. Do tego weszli w rytm solidnego punktowania, bo tak należy nazwać 10 zdobytych “oczek” w ostatnich czterech meczach. Jedyną wpadką było starcie z Valencią, ale na plus należy zapisać mecze z Realem Sociedad czy Valladolid.

Eibar to drużyna mocno nastawiona na futbol bezpośredni. Dla nich nie liczy się posiadanie piłki, ale szybkość działania, gdy ją mają. Nie dziwi zatem fakt, że lepiej radzą sobie poza domem, gdzie przeciwnicy zawsze grają otwarty futbol. Różnica pomiędzy punktowaniem na Ipurua a wyjazdach jest ogromna. U siebie ledwie 4 “oczka”, a na wyjazdach aż 11! To ciekawe zwłaszcza wobec takiego wyjazdu, jak ten na Camp Nou. Być może w składzie gości zobaczymy Damiana Kądziora, który jest wśród powołanych na to spotkanie, ale raczej należałoby się go spodziewać – jeśli już – po przerwie.

Barcelona – Eibar kursy bukmacherów

Kurs na Barcelonę jest dość wysoki, jak na mecz domowy z drużyną z dołu tabeli. Powody jednak znamy. Wygrana gospodarzy to 1,37. Triumf Eibar jest wyceniany aż na 8,80, a z kolei remis to 5,60.

Barcelona – Eibar typy

Na niespodziankę raczej nie liczymy, ale na jakieś trafienie ze strony gości, jak najbardziej. Zobaczymy przy okazji jak sobie poradzi ofensywa Barcelony bez swojej największej gwiazdy.

Barcelona – Eibar | Typ: Barcelona powyżej 2,5 bramki @ 2,07 Betclic

Barcelona – Eibar | Typ: Obie strzelą @ 1,86 Betclic