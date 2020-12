Levante – Betis. Typy, kursy (29.12.2020)

Jednym z dwóch ostatnich dzisiejszych meczów, będzie starcie w Walencji. Jedni i drudzy nie mogą narzekać na swoją dyspozycje w ostatnich tygodniach, co tylko zachęca do tego, by obejrzeć mecz na Ciutat de Valencia.

Levante – Betis zapowiedź (wtorek, 21:30)

Levante w ostatnich tygodniach wygrzebało się z końca tabeli, a to za sprawą domowych wygranych. Wysoko ograli Getafe – 3:0, ale przecież pokonali także niespodziewanie Real Sociedad – 2:1. Na wyjazdach jest nieco gorzej, ale też wiele meczów Granotas to po prostu podział punktów.

Nieco inaczej wyglądają Verdiblancos. Drużyna Manuela Pellegriniego w listopadzie przegrała trzy mecze i straciła aż 11 goli. W grudniu jest znacznie lepiej, gdyż pokonali Osasunę, Cadiz, a także udało się zremisować z Villarrealem. Jedyną wpadką była porażka z Granadą, ale na dzisiaj – mimo braku nazwisk – to drużyna nieco wyżej w hierarchii ligowej.

Levante – Betis kursy bukmacherów

Faworytem tego meczu, choć nieznacznym, jest zespół gospodarzy. Kurs na Levante wynosi 2,35. Jeśli zechcemy postawić na Betis, możemy to zrobić po kursie 3,00. Najwyżej wyceniany jest remis – 3,55.

Levante – Betis typy

To powinien być wyrównany mecz, dlatego typ na remis wydaje się najlepszy. Poza tym chyba można spodziewać się w miarę otwartego spotkania. To może zwiastować kilka goli.

Levante – Betis | Typ: Remis @ 3,55 Betclic

Levante – Betis | Typ: Obie strzelą @ 1,61 Betclic