Atletico Madryt – Getafe. Typy, kursy (30.12.2020)

Nie będą to tak prestiżowe derby, jak mecz Atletico z Realem Madryt, ale derby to derby i nieco ciśnienie mogą podnieść. Zwłaszcza, że stawką dla gospodarzy jest pozostanie na pierwszym miejscu na koniec 2020 roku!

Atletico Madryt – Getafe zapowiedź (środa, 19:15)

Atletico poza porażką z Realem w Valdebebas kroczy od wygranej do wygranej. Drużyna Simeone raz wciela się w rolę starych znajomych, którzy strzelają szybko i nie dopuszczają pod własną bramkę, ale też potrafią rozbić przeciwnika kilkoma golami. Wszystko zależy od ich nastawienia na konkretny mecz. Coraz głośniej się mówi o ewentualnym przyjściu Arkadiusza Milika, o czym pisała wczoraj Marca. Polak miałby zastąpić Diego Costę, który właśnie rozwiązał kontrakt z Los Colchoneros.

Forma Getafe to sinusoida. Była seria porażek, a ostatnio poszli w górę. O ile wygranej w Copa del Rey nie ma co liczyć, bo różnica klas w stosunku do rywala była ogromna, o tyle już wygrana z Cadizem i remis z Celtą mogą cieszyć trenera Bordalasa. Nie zmienia to faktu, że w tym sezonie wyniki już nie są tak znakomite, jak w ubiegłych latach, gdy punktowali ponad stan. Teraz dostosowali się do swojej widowiskowości, której tak naprawdę od zawsze brakowało.

Atletico Madryt – Getafe kursy bukmacherów

Zdecydowanym faworytem meczu jest Atletico Madryt. Kurs na drużynę z Wanda Metropolitano wynosi 1,47. Jeśli zechcemy postaić na Getafe, wówczas współczynnik wynosi 8,20. Remis jest pomiędzy tym i został wyceniony na 3,90.

Atletico Madryt – Getafe typy

Nie ma wątpliwości, że w tych derbach faworyt jest jeden, więc dwa typy będą na gospodarzy.

Atletico Madryt – Getafe | Tylko Atletico strzeli gole @ 1,93 Betclic

Atletico Madryt – Getafe | Atletico strzeli w obu połowach @ 2,75 Betclic